Có được gửi quỹ công đoàn vào ngân hàng để lấy lãi?

Công đoàn của doanh nghiệp có được phép sử dụng quỹ công đoàn do công nhân đóng mỗi tháng để gửi ngân hàng và lấy lãi chi tiêu? (Độc giả Thu Hằng)

Luật sư tư vấn:

Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 quy định tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau: đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ; nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Theo Điều 4 Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày 1/3/2022, thu lãi tiền gửi, cổ tức cũng là một trong các nguồn thu hợp pháp của tổ chức công đoàn.

Khoản 2 Điều 27 Luật Công đoàn quy định tài chính công đoàn được sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn, bao gồm các nhiệm vụ sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động;

b) Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

c) Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh;

d) Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động;

đ) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn;

e) Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cho người lao động;

g) Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới;

h) Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động;

i) Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác;

k) Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách;

l) Chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp;

m) Các nhiệm vụ chi khác.

Như vậy, với quy định nói trên thì có thể thấy quỹ công đoàn chỉ được sử dụng cho lợi ích của tập thể người lao động trong doanh nghiệp chứ không được phép sử dụng cho mục đích cá nhân. Do vậy, nếu sử dụng tiền lãi ngân hàng từ phí công đoàn cho mục đích cá nhân là trái pháp luật.

Theo điều 31 Quyết định số 5130/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, ai vi phạm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện trái nguyên tắc, chế độ, quy định về thu, chi tài chính, tài sản Công đoàn thì bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách. Trường hợp vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái vi phạm thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Luật sư Vũ Tiến Vinh

Công ty luật Bảo An, Hà Nội