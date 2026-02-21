Có được giảm trừ gia cảnh khi nuôi chị gái góa chồng, thất nghiệp?

Anh rể mất, chị gái thất nghiệp và hai cháu nhỏ về ở với tôi, liệu tôi có được tính ba người phụ thuộc khi làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Cuối năm 2023, gia đình tôi xảy ra biến cố lớn khi anh rể anh bất ngờ bị đột quỵ và qua đời, để lại vợ cùng hai con nhỏ, một bé 4 tuổi và một bé mới hơn 2 tuổi.

Chị gái tôi làm nội trợ, không còn nguồn thu nhập, cha mẹ chúng tôi đã già, lại ở xa nên chị đưa hai con sang ở cùng tôi. Mọi khoản chi tiêu đều do tôi gánh vác, bố mẹ thi thoảng cho 1,2 triệu đồng từ nguồn lương hưu.

Xin hỏi, chị gái đã trưởng thành nhưng không có thu nhập, không có khả năng tự bảo đảm cuộc sống có được coi là đối tượng phụ thuộc theo quy định pháp luật thuế? Tôi có được đăng ký cả 3 mẹ con làm người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân không?

Việc chứng minh tình trạng không có thu nhập, nghĩa vụ nuôi dưỡng cần những giấy tờ gì?

Trường hợp chị gái sau này đi làm, phát sinh thu nhập thì việc đăng ký người phụ thuộc có phải điều chỉnh lại thế nào? Xin được cảm ơn.

Độc giả Lê Duy

>> Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn