Cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông SHB cao kỷ lục

SHB ghi nhận gần 3.000 cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, mức cao kỷ lục trong các kỳ đại hội của ngân hàng này.

Đây là một trong những đại hội có lượng cổ đông tham dự lớn, so với quy mô phổ biến từ vài trăm đến khoảng 1.000 cổ đông ở những ngân hàng khác. Năm nay, mỗi cổ đông tham dự trực tiếp được tặng 200.000 đồng tiền mặt, ngân hàng cũng chuyển khoản phần quà này cho những người không tới tham dự.

SHB hiện có hơn 160.000 cổ đông, thuộc nhóm ngân hàng có cơ cấu sở hữu đại chúng lớn trên thị trường. Cổ phiếu SHB nằm trong rổ VN30 và duy trì thanh khoản cao. Riêng năm 2025, mã này nhiều lần ghi nhận khối lượng giao dịch trên 100 triệu cổ phiếu mỗi phiên.

Theo ban lãnh đạo SHB, số lượng cổ đông tham dự lớn cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với hoạt động kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của ngân hàng.

2.800 cổ đông và người ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên của SHB chiều 22/4. Ảnh: SHB

Tại đại hội, SHB công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng. Tổng tài sản đạt 892.009 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm và hoàn thành 107% kế hoạch. Vốn điều lệ đạt 45.942 tỷ đồng và dự kiến tăng lên 53.442 tỷ đồng trong tháng 5/2026.

Lợi nhuận trước thuế đạt 15.021 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch. Dư nợ cấp tín dụng đạt 619.538 tỷ đồng, tăng 16%, đi kèm kiểm soát chất lượng tài sản. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) duy trì ở mức 22,1%, thuộc nhóm thấp của ngành, phản ánh hiệu quả quản trị chi phí. Ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16%, gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển phát biểu trước cổ đông. Ảnh: SHB

Nhân dịp này, SHB cũng công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Logo có màu vàng, kết hợp hình vuông và hình tròn cùng chữ S cách điệu. Đại diện ngân hàng cho biết đây là bước chuyển mình chiến lược, tuyên ngôn cho một giai đoạn phát triển mới - nơi các giá trị truyền thống được kế thừa, làm mới bằng tư duy số hóa, đổi mới sáng tạo.

Ngân hàng đặt mục tiêu trở thành "Future Bank" - ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, hướng tới ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và vươn lên nhóm định chế tài chính hàng đầu khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc SHB, ông Đỗ Quang Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: SHB

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, cho biết SHB tiếp tục kiên định chiến lược hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, cung ứng nguồn vốn và giải pháp tài chính cho các hệ sinh thái và chuỗi giá trị.

Ngân hàng đồng thời triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa trên 4 trụ cột: lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; con người là chủ thể; hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chiến lược này giúp ngân hàng mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo nền tảng để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị của nền kinh tế, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển xanh.

Tại đại hội, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng đánh giá cao việc SHB chủ động tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời triển khai nhận diện thương hiệu mới - những bước đi thể hiện rõ quyết tâm đổi mới và tầm nhìn dài hạn của Ban lãnh đạo. Những kết quả đạt được trong năm 2025 là minh chứng cho định hướng phát triển đúng đắn và phù hợp của Hội đồng Quản trị và năng lực điều hành linh hoạt, hiệu quả được xây dựng trên nền tảng 6 giá trị cốt lõi: Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm.

Đại hội cũng thông qua nhiều nội dung như kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn, chính sách cổ tức và chủ trương thành lập Ngân hàng thương mại TNHH MTV do SHB sở hữu toàn bộ vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Năm 2026, nhà băng dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 18% cho cổ đông.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cho biết SHB sẽ tiếp tục phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, cân bằng lợi ích của khách hàng, cổ đông và đối tác, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Minh Ngọc