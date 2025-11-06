Cổ đông sáng lập Ecopark tái cấu trúc vốn sở hữu

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB - cổ đông sáng lập Ecopark, thoái vốn khỏi 4 công ty để tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu.

Ngày 6/11, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB (DB) - cổ đông sáng lập và giữ cổ phần lớn nhất của Tập đoàn Ecopark - thông báo đã hoàn tất việc tái cấu trúc các khoản đầu tư và điều chỉnh chiến lược phát triển thương hiệu Ecopark.

Theo biên bản thỏa thuận giữa các cổ đông, kể từ ngày 23/10, DB cùng Tập đoàn Ecopark thống nhất thoái toàn bộ cổ phần và vốn góp tại các đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương, Công ty Cổ phần Giáo dục Wisdom-Eco, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị TDH Ecoland, đồng thời không còn liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hồng Phong.

Sau khi hoàn tất thủ tục, các bên chấm dứt toàn bộ quan hệ công nợ và nghĩa vụ tài chính, đảm bảo tính độc lập và minh bạch trong hoạt động đầu tư.

Động thái này được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình tái cấu trúc hệ sinh thái Ecopark, hướng đến mô hình phát triển đa nhánh. Theo quyết định năm 2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Ecopark, doanh nghiệp cho phép Công ty Đầu tư và Phát triển DB cùng Công ty Đầu tư BB (BB) được quyền sử dụng thương hiệu và triết lý phát triển Ecopark để triển khai các dự án độc lập ngoài khu đô thị Ecopark (Hưng Yên).

Theo định hướng mới, hệ sinh thái Ecopark sẽ phát triển theo hai nhánh Ecopark DB và Ecopark BB, kế thừa tinh thần "xanh - hạnh phúc - bền vững", nhưng vận hành theo phân khúc và mô hình riêng biệt. Các sản phẩm của nhóm công ty đã thoái vốn không còn quyền sử dụng hoặc liên quan đến thương hiệu Ecopark.

Hiện nay, DB trực tiếp đầu tư và phát triển ba dự án gồm Ecopark (Hưng Yên), Eco Central Park (Nghệ An) và Eco Retreat (Tây Ninh). Các dự án này đều kế thừa triết lý quy hoạch và vận hành chuẩn mực của tập đoàn - hướng đến việc kết hợp giữa thiên nhiên, cộng đồng, giá trị xã hội.

Đại diện DB cho biết, doanh nghiệp định hướng phát triển theo mô hình đô thị nhân văn, lấy con người làm trung tâm. Bên cạnh các khu đô thị và nghỉ dưỡng cao cấp, DB đang nghiên cứu triển khai nhà ở xã hội và nhà ở giá hợp lý, nhằm mở rộng giá trị sống xanh đến nhiều tầng lớp cư dân tại các đô thị đang phát triển.

"Chúng tôi kiên định với sứ mệnh kiến tạo môi trường sống xanh, hạnh phúc và bền vững. Mỗi dự án sẽ được phát triển như một cộng đồng nhân văn, nơi hạnh phúc của cư dân là thước đo thành công của doanh nghiệp", đại diện DB chia sẻ.

Song song với quá trình tái cấu trúc, ngày 5/11, DB cho biết đã gửi văn bản yêu cầu nhóm công ty đã thoái vốn gỡ bỏ và đính chính các thông tin sử dụng thương hiệu Ecopark trên phương tiện truyền thông, nhằm đảm bảo tính minh bạch và tránh phát sinh nhầm lẫn.

DB khẳng định không chịu trách nhiệm và không liên quan đến bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào sử dụng tên thương mại hoặc biểu tượng Ecopark khi chưa được ủy quyền chấp thuận. Doanh nghiệp đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ giá trị và uy tín thương hiệu, đi theo kim chỉ nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Hoài Phương