Cổ đông lớn nhất Ecopark bổ nhiệm tổng giám đốc

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB - cổ đông sáng lập và lớn nhất Ecopark bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cảnh giữ chức vụ tổng giám đốc.

Ông Cảnh là Tiến sĩ Kinh tế, nhiều năm công tác trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời là Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Ecopark.

Chủ tịch Tập đoàn Ecopark, Chủ tịch DB trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Ecopark

Trong vai trò mới, ông Cảnh định hướng DB theo đuổi sản phẩm "hàng hiệu - giá hợp lý". "Chúng tôi sẽ đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng, thiết kế, dịch vụ và giá trị cao nhưng tối ưu về chi phí", ông nói.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo đồng thời phục vụ định hướng của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Trong đó, đơn vị đặt kế hoạch mở rộng hệ sinh thái đô thị dựa trên ba yếu tố cốt lõi "xanh - hạnh phúc - bền vững". Doanh nghiệp cũng cam kết phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. Ngay trong giai đoạn 2025-2026, đơn vị sẽ đưa ra thị trường nhiều sản phẩm nhà ở xã hội với giá hợp lý.

Ông Nguyễn Đức Cảnh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB. Ảnh: Ecopark

Theo Chủ tịch Tập đoàn Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh là nhân sự đồng hành nhiều năm, hiểu rõ cách vận hành và giá trị doanh nghiệp. Do đó, việc bổ nhiệm sẽ giúp đơn vị hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.

Thành lập năm 2016, công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB là cổ đông sáng lập và lớn nhất của Tập đoàn Ecopark - đơn vị phát triển mô hình đại đô thị xanh, bền vững tại Việt Nam. Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu thay đổi cách người Việt sống và ở với các trụ cột xanh - hạnh phúc - nhân văn.

Song hành Ecopark, công ty BD đã phát triển nhiều đô thị quy mô hàng trăm ha như Ecopark Hưng Yên, Eco Central Park (Nghệ An), Eco Retreat (Tây Ninh).

Hoài Phương