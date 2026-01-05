Cô đơn là một căn bệnh cần chữa lành

Năm nay 27 tuổi, anh cũng rất muốn lập gia đình cho riêng mình, nhưng không phải vì thế mà vội vàng, hấp tấp.

Gửi người anh thương ở đâu đó ngoài kia,

Những năm tháng trưởng thành trên đường đời vừa qua của anh thế nào? Với anh, đó là vừa đủ vị ngọt ngào của những lần chiến thắng, ngẩng cao đầu; vị mặn của những giờ học hành và làm việc chăm chỉ; và cả vị đắng của những lần thất bại, chỉ muốn cúi rạp đầu xuống.

Giới thiệu sơ qua về anh:

Anh sinh năm 1998, cao 1m69, nặng 59 kg, tập chạy bộ trong phòng gym đều đặn mỗi ngày nên thân hình có thể gọi là cân đối. Còn gương mặt đẹp xấu thế nào thì tùy vào con mắt của đối phương nha.

Anh là người Sài Gòn và sinh sống ở đây cùng gia đình. Anh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP HCM, ngành Quản trị Kinh doanh, nhưng sau khi ra trường lại làm trái ngành. Hiện tại, anh là giáo viên dạy tiếng Anh online freelancer, làm đến nay cũng được hơn 3 năm rồi. Nói chung là nghề chọn người (by the way, anh có chứng chỉ IELTS 7.5 để có thể hành nghề). Dù dạy tự do, anh vẫn duy trì được nguồn thu nhập đều đặn và ổn định, có thể gọi là trung bình khá, đủ để sống tự lập ở Sài Gòn và cũng dư dả một chút. Do đặc thù công việc nên anh chủ yếu làm vào buổi tối và cuối tuần.

Năm nay 27 tuổi, anh cũng rất muốn lập gia đình cho riêng mình, nhưng không phải vì thế mà vội vàng, hấp tấp. Anh tự nhận mình vừa lý tính vừa cảm tính. Khi cứng cũng khá cứng, khi mềm cũng khá mềm.

Anh không thể sống thiếu ba điều này: du lịch, nghệ thuật và ngoại ngữ. Chúng là hơi thở của anh. Du lịch giúp anh mở mang nhãn quan, gia tăng sự đồng cảm, thấu hiểu và làm "giàu" thêm câu chuyện cuộc đời của mình. Anh rất thích hưởng thụ và đắm chìm trong cái đẹp, cái hay của nghệ thuật. Vào thời gian rảnh, anh nghe nhạc, đi xem phim, đọc sách, hay chỉ đơn giản là ngồi thả những suy nghĩ vẩn vơ của mình về cuộc sống vào không gian.

Từ nhỏ, anh học chuyên và nặng về ngôn ngữ nên có thể nói anh rất yêu và nhạy bén với những gì liên quan đến con chữ. Ngoài vốn tiếng Anh lưu loát anh đang sử dụng như "cần câu cơm" hàng ngày, anh cũng đã và đang học tiếng Tây Ban Nha một cách nghiêm túc và cầu thị, không cưỡi ngựa xem hoa, theo đuổi đến nay cũng được 3 năm rồi.

Nếu những điều chia sẻ trên ít nhiều "chạm" đến em, mình đừng ngần ngại cho nhau một cơ hội nhé.

Anh mong người anh thương:

Có năm sinh từ 2003 đến 1998; nhỉnh hơn một chút, từ 1997 đến 1995 cũng được.

Cao trên 1m55 là được, thân hình cân đối, không quá béo cũng không quá gầy.

Gương mặt ưa nhìn một chút, vì anh tin ngoại hình cũng là một phần quan trọng trong sự hòa hợp cảm xúc.

Có học vấn một chút và có tâm hồn nhạy cảm để hai người có thể trò chuyện hợp nhau hơn.

Ngoài ra, tôn giáo hay vùng miền anh cũng không quá quan trọng. Miễn là mình rung động trước một người thì những điều khác không còn là rào cản.

Chào em và chúc em một ngày tốt lành. Gửi duyên lành cho hai đứa mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ