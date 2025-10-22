Cô độc dù có sức hút và lương tháng 60 triệu đồng

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của tôi thực sự rất ổn, công việc nhẹ nhàng so với khả năng nên có nhiều thời gian rảnh.

Tôi, chàng trai 27 tuổi, đang làm việc cho một tập đoàn nước ngoài với mức lương khoảng 60 triệu đồng. Về ngoại hình, tôi được nhiều người khác giới đánh giá là có sức hút và họ để ý, với vẻ ngoài thư sinh, điềm tĩnh và ít lời. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của tôi thực sự rất ổn, công việc nhẹ nhàng so với khả năng nên có nhiều thời gian rảnh. Tôi dành thời gian để tập gym, học nấu ăn, học chơi tennis, đi du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, tôi còn học thêm các chứng chỉ nghiệp vụ và tìm hiểu về lịch sử, triết học.

Cuộc sống êm đềm, không vướng bận bạn bè hay người thân, cứ thế trôi qua được khoảng sáu năm. Có một điều tôi luôn băn khoăn là lúc nào cũng cảm thấy cô độc trong chuyện tình cảm. Trước kia, tôi có một mối tình sâu đậm từ thời cấp 3 nhưng chẳng đi đến đâu vì sự non dại, thiếu kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, tôi cũng không có gì luyến tiếc.

Gia đình tôi không có điều kiện cả về vật chất lẫn tình cảm. Vô tình, điều đó khiến tôi lớn lên với cảm giác tự ti và khá vô cảm với người khác. Hồi nhỏ, tôi có nhiều hành vi chống đối xã hội; sau này lớn lên, tôi có thêm những hành vi ái kỷ. Tôi cho rằng đó là hành vi mình học được để thích nghi với xã hội. Tôi đã dành rất nhiều thời gian đi gặp nhà trị liệu và đọc nhiều tài liệu để hiểu hơn về bản thân, cố gắng sửa đổi.

Sau đó, tôi cũng cố gắng mở lòng nói chuyện với một số cô gái, nhưng đều không cảm thấy có sự kết nối tâm hồn. Tôi không thể trách họ vì họ khó có thể hiểu được những gì tôi đã trải qua. Có lẽ họ có thể nhận thức và cho tôi cảm giác thương hại, nhưng để đồng cảm sâu sắc thì tôi nghĩ sẽ khó tìm. Qua nhiều mối quan hệ, tất cả đều dừng lại, phần lớn là do phía tôi. Trong cuộc đời, tôi vô tình quen được rất nhiều người, từ giáo sư, họa sĩ, doanh nhân tới tuổi xế chiều mà vẫn độc thân. Khi nói chuyện với họ, tôi cảm thấy rất vô tư, nhẹ nhàng, bị cuốn hút bởi phong cách tự do tự tại, nay đây mai đó của họ.

Hiện tại, tôi nghĩ mình cứ chu du thế giới đến già như vậy thôi, không nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ lập gia đình. Tôi biết rõ "được cái này thì mất cái kia", cũng biết mình chẳng giống với những người khác. Tôi có nên cố gắng trong chuyện tình cảm hay cứ giữ theo suy nghĩ hiện tại. Rất mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hải Nam