Cô dâu tái hiện Hà Nội xưa trong lễ ăn hỏi

Bắc GiangTrên quãng đường một km dẫn vào nhà gái, cô dâu Bảo Ngọc thuê người tái hiện không gian phố cổ Hà Nội trong lễ ăn hỏi của mình, hôm 30/9.

Đúng 9h, đoàn nhà trai đi từ Hà Nội đã có mặt tại TP Bắc Giang với với 11 tráp lễ, chuyển sang xe xích lô để đến nhà cô dâu Bảo Ngọc (27 tuổi), cách điểm xuất phát khoảng một km.

Khu vực tiểu cảnh tái hiện không gian phố Hàng Than với đặc trưng là hàng bánh cốm, những gánh cốm tươi bày bán trên vỉa hè, trên đường nhà trai vào nhà gái trong lễ ăn hỏi của Bảo Ngọc và Trung Kiên, hôm 30/9. Ảnh nhân vật cung cấp

Để gia đình hai bên được hiểu về văn hóa của nhau, trước đó cô dâu Bảo Ngọc đã dựng bối cảnh Hà Nội xưa trên đoạn đường nhà trai đến nhà mình như Hồ Gươm, phố Hàng Mã, phố Hàng Than, đường Phan Đình Phùng.

Sau 10 phút, đoàn nhà trai đến cổng nhà gái, giai điệu quan họ "Mời nước - mời trầu", "Khách đến chơi nhà" vang lên. Ở phía ngoài nghệ nhân làm tò he bắt đầu nặn, hàng bánh cốm cũng rôm rả mời quan khách tới dùng, xe hoa chở mùa thu Hà Nội cũng thu hút nhiều người tới check-in.

"Tôi muốn mang không gian văn hóa Hà Nội đến với quê nhà Bắc Giang để tái hiện những đoạn đường phố cổ ghi dấu tình yêu của cả hai", Bảo Ngọc nói. Lễ ăn hỏi được tổ chức hòa trộn văn hóa Hà Nội và Bắc Giang giúp cô dâu chú rể hạnh phúc khi bắt gặp những khung cảnh quen thuộc.

Các liền chị hát quan họ chào đón đoàn nhà trai, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của quê nhà cô dâu Bắc Giang. Ảnh nhân vật cung cấp

Nói về ý tưởng tổ chức đám hỏi, Bảo Ngọc cho biết trước đây có tốt nghiệp ngành Đạo diễn sự kiện nên muốn tự lên nội dung cho ngày trọng đại của đời mình. Về phần trang trí, ngoài những tiểu cảnh mô phỏng phố cổ Hà Nội ngoài đường, rạp đón khách được dựng với điểm nhấn là nón quai thao, liền chị đón khách bằng cơi trầu têm cánh phượng và hát quan họ, phông nền là bức tranh dân gian Đông Hồ "Đám cưới chuột" với những con vật được chạm khắc 3D trên xốp.

Bảo Ngọc cho biết thay vì để phông nền in tên cô dâu, chú rể như các đôi khác, cô muốn vợ chồng và quan viên hai họ được đứng giao lưu tại đây vừa để trưng bày, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa cổ truyền xứ Kinh Bắc vừa được khoe với mọi người một đám cưới linh đình của cô dâu tuổi chuột.

Kết thúc đám hỏi, liền anh, liền chị hát bài "Giã bạn" để tiễn nhà trai.

Cô dâu Bảo Ngọc (áo hồng) cùng mẹ chuẩn bị đón khách tại nhà riêng, hôm 30/9. Ảnh nhân vật cung cấp

Bảo Ngọc cho biết đám hỏi này do cô và chồng tự chi trả toàn bộ, chi phí khá lớn là do các chi tiết thiết kế cầu kỳ như thuê nghệ nhân ở TP HCM ra cắm hoa, nghệ nhân ở Hàng Than, Hà Nội thiết kế tráp đựng lễ.

Cô dâu chia sẻ, có thể trong đám cưới sắp tới, cô sẽ tổ chức đám cưới kiểu phương Tây. "Cả hai vợ chồng đều cố gắng kiếm tiền để có thể tổ chức lễ ăn hỏi, lễ cưới một cách chỉn chu, tỉ mỉ và ấn tượng, điều này cũng thể hiện tôi và anh ấy đều trân trọng và muốn có nhau", Ngọc nói.

Xem thêm một số hình ảnh trong lễ ăn hỏi của Bảo Ngọc.

Thanh Nga