Có dấu hiệu vi phạm ở Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London

Việc liên kết đào tạo đại học ở Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (LCDF - Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm quy định, Bộ Giáo dục đang xem xét kiểm tra toàn diện trường này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tối 12/12 cho biết thông tin trên, trước bức xúc của nhiều sinh viên LCDF - Hà Nội về việc bằng liên thông đại học được quảng cáo "có giá trị toàn thế giới" nhưng không được công nhận ở Việt Nam.

Cụ thể, họ đã chi hàng trăm triệu đồng theo chương trình cao đẳng tại trường này, nhận bằng của Tổ chức Giáo dục Pearson, Anh. Sau đó, học viên được lãnh đạo trường giới thiệu chương trình cử nhân liên kết do Đại học Liverpool John Moores (Anh) cấp bằng, học phí tương tự.

LCDF - Hà Nội đảm bảo bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới, học tại Việt Nam bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tuy nhiên, khi làm thủ tục công nhận văn bằng ở Bộ Giáo dục và Đào tạo, học viên "choáng váng" vì chương trình liên kết nói trên chưa được cấp phép tại Việt Nam. Trong khi, bằng đại học là tiêu chí để học tiếp thạc sĩ hoặc xin việc ở nhiều tổ chức.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và thông tin hiện có, Bộ đánh giá đây là vấn đề phức tạp, liên quan nhiều pháp nhân như Công ty TNHH Trường Cao đẳng thời trang London - Hà Nội, Học viện Thiết kế và Thời trang London, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, Học viện Thời trang London, Trường Đại học Liverpool John Moores...

Bộ cho rằng hoạt động liên kết đào tạo của LCDF - Hà Nội có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định hiện hành, song không nêu chi tiết.

Website Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. Ảnh: Thanh Hằng

Sáng nay, trả lời VnExpress, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định LCDF - Hà Nội chưa được cấp phép liên kết đào tạo nước ngoài với bất cứ ngành, nghề nào.

Cùng đó, theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và quy định liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Bộ cho biết từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo) chưa nhận được hồ sơ đề nghị của trường này.

Để làm rõ các phản ánh, Bộ sẽ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin về các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn bằng của LCDF - Hà Nội để xác minh.

"Bộ cũng xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London", Bộ nêu, khẳng định sẽ xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học.

Dương Tâm