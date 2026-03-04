Cô dâu gây sốc khi cưới luôn bạn thân của chồng

Thái LanSau 5 năm chung sống với người đàn ông Áo tên Roman, cô Kik, 37 tuổi, khiến gia đình ngỡ ngàng khi quyết định kết hôn với anh và cả người bạn thân.

Hôn lễ hy hữu của cô dâu Duangduen Kesaro (thường gọi là Kik) và hai chú rể quốc tịch Áo vừa diễn ra tại tỉnh Buriram hôm 28/2.

Điểm đặc biệt, hai chú rể - ông Roman, một cảnh sát đã nghỉ hưu và ông Maggie vốn là những người bạn thân lâu năm.

Trong bộ trang phục truyền thống, ba người thực hiện đầy đủ các nghi thức cưới hỏi của địa phương trước sự chứng kiến và chúc phúc từ gia đình. Hai chú rể đã cùng nhau gom góp, trao phần sính lễ trị giá 2 triệu baht (gần 60.000 USD) cho nhà gái.

Cô dâu Duangduen Kesaro, 37 tuổi ngồi giữa, bên cạnh là hai người chồng quốc tịch Áo, trong đám cưới tại tỉnh Buriram ngày 28/2. Ảnh: Khaosod

Để đi đến quyết định có phần "ngược đời" này, bộ ba đã trải qua một hành trình dài. Trước đây, Kik từng có một đời chồng. Ôm nỗi buồn ly hôn và gánh nặng kinh tế, cựu ca sĩ tự do phải gửi lại ba con nhỏ cho cha mẹ già, một mình đến thành phố biển Pattaya mưu sinh.

Tại đây, cô tình cờ quen biết ông Roman. Sự đồng cảm khiến họ quyết định dọn về chung sống như vợ chồng suốt 5 năm. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi ông Maggie sang Thái Lan du lịch và được vợ chồng bạn tiếp đón.

Trong quá trình tiếp xúc, Maggie nảy sinh tình cảm sâu đậm với Kik. Đứng trước tình huống trớ trêu, thay vì ghen tuông, ông Roman lại tỏ ra thấu hiểu. Ông chấp nhận để Maggie bước vào mối quan hệ này. Sau một năm "hẹn hò ba người", họ tổ chức đám cưới để chính thức gọi nhau là người một nhà.

Quyết định sống chung nhà dưới tư cách 'ba người một nhà' của họ vấp phải không ít sự tò mò của dư luận về cách duy trì sinh hoạt và quản lý tài chính. Tuy nhiên, Kik cho biết mọi thứ đều được cả ba thảo luận cởi mở và dựa trên sự công bằng. Ngay trong ngày cưới, mỗi người chồng đều tự đóng góp một triệu baht để làm sính lễ.

Không chỉ vậy, gánh nặng nuôi dưỡng 3 người con riêng và 2 đứa cháu của Kik cũng được hai người đàn ông ngoại quốc san sẻ. Bà Kwang, 61 tuổi, mẹ cô dâu tiết lộ, cho biết gia đình cũng "rất sốc" với quyết định của Kik nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Việc cả Roman và Maggie không ngần ngại xắn tay chăm lo tài chính, yêu thương con riêng của vợ như ruột thịt đã khiến gia đình bà gạt bỏ mọi định kiến để ủng hộ cuộc hôn nhân này. "Tôi chỉ mong con gái hạnh phúc và giờ đây có thêm những người đàn ông tử tế cùng gánh vác việc nuôi dạy các cháu", bà nói.

Cô dâu Duangduen Kesaro, 37 tuổi cùng hai người chồng quốc tịch Áo, trong đám cưới tại tỉnh Buriram ngày 28/2. Ảnh: Khaosod

Việc một phụ nữ có hai chồng khiến dư luận địa phương xôn xao và nổ ra nhiều tranh cãi về các chuẩn mực hôn nhân và gia đình trong xã hội hiện đại. Kik khẳng định cô hoàn toàn mãn nguyện với lựa chọn của mình. "Chỉ cần gia đình chấp nhận, chúng tôi sống hòa thuận và không làm hại đến ai là đủ", người phụ nữ 37 tuổi đáp.

Tham dự hôn lễ, ông Thian-yiu Lueangdechanurak, thị trưởng khu vực Saeng Thon, thừa nhận đây là đám cưới "ba người" đầu tiên ông chứng kiến trong đời. Dù gửi lời chúc phúc, vị thị trưởng cũng nhấn mạnh luật pháp Thái Lan hiện hành chỉ công nhận chế độ một vợ một chồng. Do đó, hôn ước của Kik và hai người đàn ông ngoại quốc mang ý nghĩa gắn kết về mặt tinh thần hơn là giá trị pháp lý.

Minh Phương (Theo Khaosod English, MSNews)