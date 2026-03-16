Cô dâu chú rể mất sạch tài sản trong đêm tân hôn

Cà MauKẻ gian đột nhập nhà chú rể trong đêm tân hôn, lấy thùng đựng tiền mừng cưới cùng nhiều điện thoại, tổng tài sản thiệt hại hơn 270 triệu đồng.

Ngày 16/3, Công an xã Trần Văn Thời trích xuất camera an ninh điều tra vụ trộm, đồng thời phát hiện cách nhà chú rể (ở ấp Trảng Cò) khoảng 30 m có thùng nhựa loại đựng tiền mừng cưới, cùng nhiều bao thư đã bị xé.

Camera an ninh ghi nhận hình ảnh kẻ trộm tài sản của gia đình chú rể.

Theo điều tra ban đầu, tối 14/3, gia đình chú rể 33 tuổi tổ chức tiệc cưới với khoảng 30 bàn khách. Đến 21h, sau khi tiếp khách và uống rượu, chú rể vào phòng nghỉ, để điện thoại trên đầu giường.

Khoảng 22h, khi khách gần ra về hết, người thân dọn dẹp và mang thùng đựng tiền mừng cưới vào phòng ngủ của vợ chồng anh để cất, sau đó khóa cửa trước.

Đến khoảng 23h, chị ruột của chú rể cùng một người bạn ngủ lại trong nhà, để điện thoại cạnh chỗ nằm.

Rạng sáng hôm sau, chú rể thức dậy phát hiện điện thoại đã mất. Kiểm tra trong nhà, gia đình tiếp tục phát hiện thùng tiền mừng cưới và nhiều điện thoại khác cũng không còn.

Theo thống kê ban đầu, tài sản bị mất gồm khoảng 150 triệu đồng tiền mừng cưới và 5 điện thoại di động, tổng giá trị gần 277 triệu đồng.

An Minh