Cô dâu Ấn Độ bị 'tình đơn phương' bắn trong đám cưới

Khi đang thực hiện nghi thức truyền thống trong hôn lễ, cô dâu 18 tuổi bị một kẻ trong số khách mời tụ tập trước sân khấu xông lên bắn vào bụng.

Vụ việc xảy ra vào tối 24/2 ở thành phố Buxar, bang Bihar. Khi làm lễ cạnh chú rể, cô dâu Aarti Kumari bất thình lình bị một người đàn ông che mặt trèo lên sân khấu, giơ súng bắn vào bụng. Ban đầu, tiếng nhạc lớn át đi tiếng súng. Vài khoảnh khắc sau, cô dâu gục ngã, khiến các khách mời hoảng loạn.

Người đàn ông cầm súng bắn cô dâu Aarti Kumari trong nghi thức trao vòng hoa. Ảnh: Guwahati

Aarti được đưa đến bệnh viện gần đó. Sau khi sơ cứu, các bác sĩ đã chuyển cô đến Trung tâm Chấn thương Varanasi trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho biết hiện sức khỏe của Aarti đã ổn định.

Người đàn ông cầm súng được xác định là Deenbandhu, hàng xóm của cô dâu. Một người dân địa phương cho biết nghi phạm có mối quan hệ tình cảm với Aarti trong hai năm qua.

Đoàn rước dâu, xuất phát từ quận Ballia thuộc bang Uttar Pradesh, đã nhanh chóng trở về nhà. Gia đình chú rể hiện từ chối tiếp tục cử hành hôn lễ. Họ tuyên bố: "Nếu chúng tôi biết về bất kỳ mối quan hệ ngoại tình hay người tình nào, chúng tôi sẽ không bao giờ đến đây. Viên đạn đó cũng có thể bắn trúng chú rể".

Bố Aarti cho biết Deenbandhu đơn phương theo đuổi nhưng con gái ông không được đáp lại. Ông bày tỏ lo lắng cho tương lai của Aarti: "Ngay cả khi con gái tôi sống sót, ai sẽ cưới nó?".

Cô dâu Aarti Kumari đứng bên chú rể trước khi bi kịch xảy ra. Ảnh: Patna Press

Gia đình cho biết đây không phải là lần đầu tiên nghi phạm cố gắng phá hoại đám cưới của Aarti. Một năm trước, khi hôn lễ của cô được ấn định lần đầu, Deenbandhu đã đe dọa gia đình nhà trai, khiến họ hủy bỏ hôn ước. Sau vụ việc, dân làng đã tổ chức một cuộc họp hội đồng. Deenbandhu bị đuổi khỏi làng, nhưng anh ta vẫn tiếp tục quấy rối Aarti.

Deenbandhu đang bị cảnh sát tạm giam. Theo nhà chức trách, trước đó anh ta từng bị bỏ tù trong một vụ án liên quan đến rượu. Cảnh sát đang điều tra xem nghi phạm đã lấy vũ khí từ đâu và động cơ chính xác là gì.

Tuệ Anh (theo NDTV, Times Of India)