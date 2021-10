Có biểu hiện bất thường khi đầu tư thất bại

Tôi 31 tuổi, chưa lập gia đình. Cách đây hai năm tôi bị tai nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ.

Mỗi lần làm việc cần tập trung suy nghĩ là tôi đau đầu và đau rất lâu, khả năng ghi nhớ cũng không tốt như trước. Khuôn mặt còn có vết sẹo lớn khiến tôi không tự tin, không thể tiếp tục gặp khách hàng, chỉ làm việc giấy tờ trong văn phòng. Chính những điều này ảnh hưởng xấu đến kết quả công việc của tôi, trong khi trước đây tôi hoàn thành tốt công việc, thường xuyên được sếp khen.

Khi dịch bệnh đến, công ty cắt giảm nhân sự, tôi thuộc nhóm bị sa thải đầu tiên. Sếp đối xử khá tốt, biết hoàn cảnh của tôi nên đã bồi thường bằng 6 tháng lương cơ bản, hơn hẳn những đồng nghiệp khác, trong khi sếp cũng gặp khó khăn. Tôi tìm việc khác nhưng vừa thấy gương mặt của tôi là họ tỏ vẻ ái ngại rồi không nhận. Tôi tiếp tục kiếm các công việc liên quan giấy tờ hành chính nhưng thử việc chưa hết một tháng họ đều lịch sự từ chối.

Mấy tháng ở nhà, tôi biết đến thị trường tiền kỹ thuật số, nghĩ nếu đầu tư tốt có thể kiếm tiền mà không cần ra ngoài. Tôi mượn tiền của mẹ để đầu tư vì tiền tiết kiệm đã dành cho việc chữa trị. Lúc đầu, việc đầu tư rất may mắn, từ số vốn nhỏ mà tôi kiếm được 600 triệu đồng trong thời gian ngắn. Vì không có sự tìm hiểu kỹ lưỡng nên tôi đã tất tay vào một lệnh đầu tư sai lầm, để rồi tất cả tiền lời lẫn vốn mất sạch. Tôi khủng hoảng, không biết làm thế nào để kiếm lại số tiền đó trả mẹ.

Tôi bế tắc, nghĩ quẩn, không muốn sống, nhưng biết làm vậy bất hiếu nên cố gắng tìm cách vực dậy bản thân. Lạc quan không bao lâu, nghĩ đến số tiền đã mất do sự ngu muội, tham lam, rồi lại không có việc làm nên tôi quẫn trí lắm. Hiện tại tôi có những triệu chứng bất thường như liên tục nói to, nói lảm nhảm một mình. Tôi rất sợ trong một khoảnh khắc nông nổi, bản thân sẽ làm chuyện không hay. Tôi nghĩ đến việc đi khám tâm thần nhưng rồi biết bản chất của vấn đề là do không có tiền, có đi khám cũng không cải thiện được gì. Hơn nữa giờ ngửa tay xin tiền mẹ để đi khám tôi lại sợ mẹ biết rồi buồn. Tôi phải làm sao đây?

Nam

