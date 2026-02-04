Cô bé thoát chết thần kỳ khi rơi khỏi cáp treo

Bé gái 12 tuổi treo lơ lửng trên ghế cáp treo ở Mammoth Mountain, California rồi tuột tay rơi xuống tuyết từ độ cao 9 m, khi nhóm ứng cứu chưa kịp hành động.

NY Post hôm nay đăng video cho thấy bé gái 12 tuổi bị treo lơ lửng trên không sau khi bị tuột khỏi ghế cáp treo tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Mammoth Mountain ở bang California hồi cuối tuần trước. Sự cố xảy ra dường như do thanh chắn an toàn ở ghế ngồi của cô bé không được hạ xuống đúng cách.

Một số nhân viên khu nghỉ dưỡng chạy đến ứng cứu, trải đệm lót và giăng lưới an toàn phía dưới để cố đỡ cô bé. Tuy nhiên, bé gái đã tuột tay, rơi từ độ cao khoảng 9 mét xuống lớp tuyết bên dưới, khi nhóm cứu hộ chưa kịp rải xong đệm.

Khoảnh khắc bé 12 tuổi rơi khỏi cáp treo trượt tuyết ở California Khoảnh khắc bé gái rơi khỏi cáp treo ở khu trượt tuyết bang California, ngày 31/1. Video: TikTok/Hello Kristen

Video về sự cố được tài khoản Hello Kristen đăng trên mạng xã hội nhằm cảnh báo về sự cần thiết của việc hạ thanh chắn an toàn khi sử dụng ghế cáp treo. "Đó là quy định bắt buộc ở châu Âu và ở đây cũng nên như vậy", Hello Kristen nhấn mạnh.

Trong một bình luận dưới bài đăng trên mạng xã hội, mẹ của cô bé cho biết con gái "đã thoát nạn một cách kỳ diệu, không bị gãy xương hay chấn thương nghiêm trọng".

Người mẹ cho biết chiếc ghế cáp treo trượt ngay lập tức khi cô bé ngồi lên, không ai kịp hạ thanh chắn an toàn. "Không có sai phạm gì. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Một tai nạn hy hữu".

Video cho thấy bé gái dường như ngồi cạnh hai người khác trước khi rơi. Theo người mẹ, họ đã cố giữ cô bé lâu nhất có thể, giúp các nhân viên có thêm thời gian ứng cứu.

Dù trải qua cú sốc lớn, người mẹ cho biết gia đình sẽ không bỏ trượt tuyết, và sẽ quay lại "sau khi con gái sẵn sàng".

Đức Trung (Theo NY Post, FOX News, ABC News)