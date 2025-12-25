Cô bé sống sót thần kỳ khi bị bố dượng nổ súng vào mặt

MỹChứng kiến ​​bố dượng sát hại mẹ, cô bé 13 tuổi van xin tha mạng nhưng vẫn bị bắn vào vai và mặt, may mắn sống sót nhờ 'phép màu Giáng sinh'.

Trong cuộc họp báo ngày 23/12, Cảnh sát trưởng hạt Polk, Grady Judd, cho biết cô bé hiện đã ổn định sức khỏe, tỉnh táo và có thể nói chuyện.

Cô bé kể đã cố gắng ngăn cản bố dượng bằng cách van xin đừng giết mình, nhưng "ông ấy vẫn bắn".

Cảnh sát cho biết cuộc gọi khẩn cấp 911 được thực hiện ngay trước nửa đêm ngày 22/12 tại Lakeland, Florida. Hôm đó, Jason uống rượu cả tối, xem bóng đá trong nhà kho ở sân sau, rồi trở lại nhà chính để xem những phút cuối của trận đấu. Crystal phản đối chồng giành quyền điều khiển tivi, bắt đầu cãi nhau.

Khi tình hình leo thang, Crystal bảo con trai 12 tuổi chạy sang hàng xóm gọi 911. Đang rời khỏi nhà, cậu bé nghe thấy tiếng súng.

Cảnh sát đến hiện trường trong vòng năm phút. Trong nhà, họ phát hiện Crystal bị bắn vào đầu, đã tử vong. Nhưng cô không phải là nạn nhân duy nhất. Trong một phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy con gái 13 tuổi của Crystal bị bắn hai phát vào vai và mặt.

"Sau đó chúng tôi mới biết viên đạn bắn vào mặt cô bé đã trúng sống mũi, xuyên thẳng lên trên rồi ra ngoài đỉnh đầu. Đó là một phép màu Giáng sinh", cảnh sát trưởng Judd giải thích.

Đứa trẻ thứ ba, con gái 1 tuổi của Crystal và Jason, được tìm thấy đang ngủ trong cũi và không bị thương.

Jason lái xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến, chạy về nhà người cha quá cố ở Lake Wales và cố thủ trong nhà kho. Trên đường đi, anh ta còn liên lạc với em gái, nói rằng đã làm "một điều rất tồi tệ" và "lần tới em nhìn thấy anh sẽ là trên bản tin".

Cảnh sát lần theo dấu vết đến nhà bố Jason, nhưng khi bao vây nhà kho thì một tiếng súng vang lên từ bên trong. Jason sau đó được xác nhận đã tự sát.

Cảnh sát trưởng hạt Polk, Grady Judd, cầm ảnh Jason Kenney trong cuộc họp báo ngày 23/12. Ảnh: NewsNation

"Anh ta đã hoàn toàn phá hủy một gia đình. Chưa kể đến sức khỏe tâm thần của hai đứa trẻ mất mẹ và mất cha chỉ ba ngày trước Giáng sinh", cảnh sát trưởng nói. Theo ông Judd, các thám tử điều tra án mạng cũng rất đau lòng khi họ đến ngôi nhà và thấy một cây thông Noel tuyệt đẹp với rất nhiều quà Giáng sinh dưới gốc cây.

Theo lời hàng xóm, đây không phải lần đầu Jason có hành vi bạo lực, dù văn phòng cảnh sát trưởng cho biết trước đó không có cuộc gọi báo cáo nào. Jason không có tiền án tiền sự.

Cảnh sát tìm thấy một tờ ghi chú do Crystal viết từ trước. Trong đó, cô nói với Jason: "Anh lại uống rượu, lại dùng cocaine nữa, gia đình không nên như thế này".

Hiện, ba đứa trẻ, trong đó có hai con riêng của Crystal từ mối quan hệ trước, giờ thành trẻ mồ côi, đang được ông bà ngoại chăm sóc.

Tuệ Anh (theo People, Independent)