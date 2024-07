Cô bé 9 tuổi say mê khám phá nhờ học trực tuyến tại FUNiX

TP HCMTrần Đặng Trúc An (9 tuổi) trải nghiệm tạo ra các trò chơi ứng dụng, tìm thấy niềm vui trong bộ môn lập trình sáng tạo sau khi tham gia học Scratch tại FUNiX.

Scratch là ngôn ngữ lập trình có giao diện kéo thả được thiết kế riêng cho trẻ em. Môn lập trình Scratch giúp học sinh biết cách tập giải quyết vấn đề, thực hành theo các mô hình dự án, rèn luyện tư duy và cách truyền tải ý tưởng của bản thân.

Chương trình này trang bị kiến thức và kỹ năng trong học tập, tạo tiền đề để các bé tiếp xúc với máy tính như một công cụ hỗ trợ học tập, rèn luyện tư duy sáng tạo, nâng cao khả năng giải quyết vấn đề. Đồng thời, đây là nơi để các bé từ tạo ra những sản phẩm mang nhiều tính giải trí.

Trần Đặng Trúc An tiếp cận với môn lập trình Scratch từ tháng 12/2023 và có nhiều trải nghiệm thú vị đầu tiên với công nghệ qua quá trình học.

Bé Đặng Trần Trúc An được ba mẹ cho tiếp cận sớm với IT qua khóa học lập trình Scratch tại FUNiX. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ba của bé, anh Trần Lê Quang là người đăng ký cho An học lập trình Scratch trực tuyến tại FUNiX. Anh theo dõi và tìm hiểu mô hình đào tạo của FUNiX nói chung, các chương trình lập trình cho trẻ em nói riêng tại đây một thời gian dài.

Anh Quang nhận thấy FUNiX là môi trường học trực tuyến ổn định và có quy mô, tổ chức nhiều năm nay. Theo anh, nhà sáng lập Nguyễn Thành Nam cũng là một người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, lĩnh vực IT, do đó, FUNiX trở thành "địa chỉ đỏ" để anh và gia đình cho con học tập, thử sức.

"Đến với FUNiX, tôi mong Trúc An có những trải nghiệm mới và vui với máy tính. Qua đó, con có thể học hỏi và biết thêm những điều mới lạ, bên cạnh những gì quen thuộc với môi trường học truyền thống", anh Quang nói.

Bé Trúc An học lập trình Scratch tại FUNiX. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ một cô bé chưa thạo sử dụng máy tính, không có khái niệm nào về lập trình, sau một thời gian ngắn học tập, Trúc An có thể thao tác trên máy thuần thục, biết thêm nhiều kiến thức cơ bản về máy tính, Internet, games và lập trình. Sau hai khóa học Scratch online, bé làm được một số trò chơi khi học Scratch như: Pong resource, Paint, Shoot the monster, Pac-man, Flappy Bird, Auto Draw, Bubble Frenzy.

"Em rất thích được đến giờ học Scratch hàng tuần vì lúc đó em được gặp cô Thúy và được học thêm bài mới", Trúc An chia sẻ.

Theo dõi sát sao việc học của con, anh Quang nhận thấy cô bé có nhiều thay đổi tích cực, rất mong mỏi đến giờ học dù chỉ có một buổi mỗi tuần. Cô bé thường ríu rít khoe với cả nhà về những trò chơi bản thân đã làm được, kể cả những sản phẩm bị lỗi.

"Cô Thúy Nguyễn nhiệt tình chỉ bảo, khích lệ khi cần thiết, giúp con yêu thích việc học, khám phá và tiếp thu kiến thức hiệu quả", anh Quang nhận xét.

Trúc An rèn luyệnkhả năng tập trung cao trong học tập trong khóa của FUNiX. Ảnh: FUNiX

Cô Thúy Nguyễn - người đồng hành với Trúc An tại FUNiX đánh giá cô học trò nhỏ có tư chất, khả năng tập trung cao trong học tập. Trúc An cũng rất hồn nhiên và say mê tìm hiểu về lập trình. Em thường vui thích khi được trải nghiệm làm game, thực hành các câu lệnh mới.

Trong giờ học, Trúc An biết tập trung lắng nghe bài giảng, mạnh dạn hỏi - đáp với cô giáo để giải quyết những vấn đề khó.

Nhìn lại hành trình của con gái, anh Trần Quang cho rằng nếu không có mô hình học trực tuyến 1-1, cô bé không thể tiếp cận với Scratch hoặc khám phá thêm về máy tính trong sự hướng dẫn có bài bản trong nhiều năm nữa.

"Tôi rất thích mô hình học này và sẽ đồng hành với FUNiX trong chặng đường dài ở phía trước. Hy vọng FUNiX tiếp tục phát triển thêm nhiều chương trình phù hợp với lứa tuổi của học viên", anh Quang nói thêm.

Quỳnh Anh