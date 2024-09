Cô bé 7 tuổi thêm yêu công nghệ nhờ khóa học trực tuyến tại FUNiX

Tham gia khóa học Computer Science with Python của FUNiX giúp cho Lê Tuệ Minh (7 tuổi, Hà Nội) thêm tự tin và yêu thích bộ môn công nghệ thông tin.

Từ khi còn nhỏ, Tuệ Minh đã hâm mộ ông chủ Facebook. Câu chuyện Mark Zuckerberg thông qua lập trình trở thành tỷ phú và giúp ích cho rất nhiều người khiến bé ngưỡng mộ.

"Con nghĩ việc viết ra được một phần mềm mà tất cả mọi người đều thích dùng và có ích cho mọi người thì rất tuyệt. Con ước mơ sẽ viết được một phần mềm hữu ích như vậy", Minh nói.

Khóa học Computer Science with Python của FUNiX giúp Lê Tuệ Minh (7 tuổi, Hà Nội) thêm tự tin và yêu thích bộ môn công nghệ thông tin. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù tuổi còn nhỏ, Tuệ Minh đã tự học Scratch qua sách vở và các kênh website. Được mẹ tạo điều kiện và đăng ký cho học khóa Computer Science with Python (Khoa học máy tính với Python) tại FUNiX vào tháng 9/2023 là bước ngoặt với Minh.

Khóa học đem đến cho em cơ hội được học về máy tính, lập trình một cách bài bản thông qua sự hướng dẫn của các mentor giàu nhiệt huyết với tần suất một buổi mỗi tuần qua Zoom. Chương trình học có giao diện thú vị, kiến thức bài học được tiếp cận như đang được chơi game. Ban đầu, bé có hơi lo lắng, bỡ ngỡ với giao diện như game của môn học, nhất là khi mỗi lần code sai là anh hùng sẽ bị quái thú "tiêu diệt".

"Mỗi lần như thế con phải gọi bố mẹ ra chạy chương trình hộ hoặc nhờ em con ra ấn nút hộ, còn con thì úp mặt vào gối chờ kết quả. Giờ thì con quen rồi, nên bình tĩnh hơn để sửa bài của mình", Minh kể lại.

Qua mỗi bài học, Tuệ Minh thêm tự tin, từ đó lần lượt chinh phục các học phần như Khoa học máy tính; Lập trình web; Lập trình game. Trong đó, em thích nhất học phần Lập trình game vì được trải nghiệm nhiều dự án làm game thú vị trên nền tảng CodeCombat. Em có thể lập trình để tạo ra những trò chơi, những anh hùng của riêng mình. Minh tiết lộ, dự án "Bộ câu hỏi trắc nghiệm tính cách" mà em đã tạo trên Codecombat là một trong những sản phẩm mà em tâm đắc nhất. Để hoàn thành dự án này, Minh đã dành tới bốn ngày tìm hiểu, mày mò áp dụng kiến thức và sáng tạo thêm.

Sau một năm theo dõi sát sao quá trình học của con tại FUNiX, bố mẹ Tuệ Minh an tâm vì con tiếp thu kiến thức và tự học với tinh thần chủ động. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Về cách học, Minh thường tập trung nghe giảng, tương tác nhiều với mentor và làm bài tập về nhà ngay sau khi học để tránh lãng quên kiến thức. Em cũng thấy mentor đã hỗ trợ được cho mình rất nhiều để hiểu bài hơn.

"Con rất thích cách dạy của mentor Điệp. Thầy luôn hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ con trong mỗi buổi học. Thầy rất cẩn thận và chu đáo. Có hôm học về hệ tọa độ, thầy sợ con không hiểu nên cẩn thận gửi cho mẹ con video bài giảng", Minh kể.

Theo Lê Tuệ Minh, hiện tại việc học ở FUNiX không ảnh hưởng tới việc học trên trường của em vì cách học linh hoạt, dễ dàng sắp xếp thời gian vào những lúc em rảnh rỗi. Nhờ FUNiX, cô bé cũng cẩn thận hơn trong khi lập trình cũng như khi học bất kì môn nào. "Chỉ cần sai một dấu thôi là câu lệnh sẽ bị lỗi. Do vậy, con học được cách kiểm tra rất kỹ sau khi viết lệnh", Minh giải thích.

Mentor Điệp Nguyễn - người đồng hành cùng với Tuệ Minh trong khóa học Computer Science tại FUNiX nhận xét, cô bé học tập nghiêm túc, kiên trì và bền bỉ với kiến thức ngang ngửa với học sinh cấp hai.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé Tuệ Minh đã biết sắp xếp thời gian phù hợp để việc học ở FUNiX không ảnh hưởng tới việc học trên trường của em. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Trịnh Thùy Linh, mẹ của Tuệ Minh chia sẻ gia đình lựa chọn FUNiX vì uy tín của đơn vị, cũng như sự chuyên nghiệp trong suốt quá trình tư vấn, kiểm tra trình độ cho học viên. Nhận thấy lập trình ngày càng phổ biến trong xã hội 4.0, chị mong có thể mang đến cho con cơ hội trải nghiệm, cũng như chuẩn bị cho con tốt hơn trong tương lai. Bản thân gia đình chị quan tâm đến giáo dục sớm, và thường cho con tiếp xúc với mọi thứ từ sớm, kiên trì vừa giới thiệu vừa thăm dò xem con có hứng thú hay không, có thể đi được tới đâu.

Do vợ chồng chị không phải là dân công nghệ, nên việc học IT của Tuệ Minh chủ yếu do con và tự giác hỏi mentor. Sau một năm theo dõi sát sao quá trình học của con, chị an tâm vì con tiếp thu kiến thức, tự học với tinh thần chủ động.

"Hiện tại tôi hài lòng về các khóa học mà con đã học. Tôi dự định sẽ cho con học hết Python và tiếp tục tư vấn để tìm kiếm cho con khóa học cùng hướng đi phù hợp hơn", chị Linh cho biết.

Quỳnh Anh