Cô bé 6 tuổi nổi tiếng vì tài đàn hát

Trung QuốcZhou Zhaoyan, 6 tuổi, sống tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, có hơn 157.000 người hâm mộ trong hai tháng nhờ các video vừa đàn guitar vừa hát.

Zhou Zhaoyan được bố, một giáo viên âm nhạc, dạy guitar từ năm ba tuổi. Từ cuối tháng 2, bố mẹ Zhaoyan bắt đầu đăng những video ngắn, quay em vừa đàn vừa hát lên Bilibili, nền tảng chia sẻ video của Trung Quốc. Sau đó, một số người theo dõi kênh của em đăng lại lên Youtube và nhiều người bắt đầu chú ý đến em.

Để đăng tải những video có thời lượng dài hơn, bố mẹ Zhaoyan lập thêm một tài khoản Youtube cho em. Đến nay, kênh của Zhaoyan đã thu hút hơn 162.000 người hâm mộ, riêng video em đàn và hát ca khúc Fly me to the moon có hơn 5 triệu lượt xem.

"Em rất vui vì mọi người yêu thích các video biểu diễn của mình. Em biết nhiều người ủng hộ em bằng cách xem video nhiều lần", Zhaoyan nói.

Bé gái 6 tuổi nổi tiếng nhờ giọng hát trong trẻo Zhaoyan hát FLy me to the moon. Video: Miumiu Guitargirl

Một số ca sĩ, ban nhạc và người nổi tiếng trong và ngoài nước cũng đăng tải video Zhaoyan đàn và hát trên mạng xã hội của mình. Khi xem những phần biểu diễn của em, tay guitar nổi tiếng người Mỹ Neil Zaza đã thốt lên: "Không thể tin nổi, cô bé mới 6 tuổi. Những người tài ngày càng bộc lộ khả năng từ sớm".

Trong thời gian Trung Quốc bùng phát Covid-19, Zhaoyan nghỉ ở nhà, tập guitar năm tiếng một ngày. Để cân bằng, em thường xin phép xem hoạt hình 30 phút sau một tiếng tập đàn. Ngoài ra, em vẫn dành thời gian làm bài tập, vẽ và chơi lego. Hiện Zhaoyan đã đi học trở lại, em giảm thời gian tập guitar mỗi ngày xuống hai tiếng. Cô bé cho biết ca sĩ yêu thích nhất là Jay Chou.

Zhou Zhaoyan được yêu mến nhờ khả năng vừa đàn vừa hát. Ảnh: miumiuguitargirl

Cha của Zhaoyan cho rằng những video biểu diễn của em sẽ là kỷ niệm vô giá khi em lớn lên. Tuy nhiên, gia đình không muốn việc nổi tiếng nhanh chóng trở thành gánh nặng cho Zhaoyan hoặc ảnh hưởng xấu đến tuổi thơ của em.

Bố mẹ vẫn hướng cho Zhaoyan tập trung học tập, không xáo trộn lịch sinh hoạt của em. "Tôi hy vọng con bé sau này sẽ trở thành một tay guitar chuyên nghiệp nhưng điều đó hoàn toàn cho Zhaoyan quyết định", bố em nói.

