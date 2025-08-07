Cô bé 11 tuổi vẽ tranh bằng hai tay cùng lúc

Bé Ong Vàng (Thiên Lam) dùng đồng thời hai tay để vẽ, tái hiện cảnh sắc thiên nhiên, chân dung nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá.

Cuối tháng 7, video tổng hợp hoạt động vẽ tranh của Thiên Lam được nhiều người chú ý trên mạng xã hội. Cô bé đặt hai giá vẽ trước mặt, sử dụng hai tay cùng lúc, mỗi bên thực hiện một phần của bức tranh sau đó ghép lại thành tác phẩm hoàn chỉnh. Ngoài phong cảnh, Thiên Lam khắc họa chân dung nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Quang Hùng MasterD, Hiếu Thứ Hai, cầu thủ Xuân Son.

Bé Thiên Lam vẽ cầu thủ Xuân Son Thiên Lam vẽ cầu thủ Nguyễn Xuân Son. Video: TikTok ongvang5514

Chị Hằng Vân - mẹ Thiên Lam - cho biết con gái thích vẽ từ nhỏ, song chỉ là những bức đơn giản về hoa, lá, ngôi nhà, đám mây. Học lớp một, em bắt đầu thực hiện tranh chân dung. Hiện mỗi ngày, Thiên Lam tập vẽ bằng hai tay trong khoảng một, hai giờ, cố gắng giữ tay không run, tránh làm lệch các đường nét. Theo cô bé, điều khó nhất của kỹ năng này là phải điều chỉnh hai tay, mắt liên tục.

Tại căn nhà ở Long Biên, Hà Nội, gia đình dành một phòng riêng để Thiên Lam thực hiện đam mê hội họa, trưng bày các bức con vẽ từ chất liệu acrylic và sơn dầu. Ngoài lúc đi học, em dành một, hai giờ hàng ngày, tranh thủ cuối tuần hoặc kỳ nghỉ để vẽ.

Anh Tân Hoàng - bố Thiên Lam - đồng hành, giúp đỡ con luyện tập, cùng vợ tìm kiếm những thầy cô giỏi để bồi đắp kiến thức, kỹ năng cho con, căn dặn cô bé phải nghiêm túc, nỗ lực nhằm đi được đường dài. Từng là sinh viên Đại học Bách Khoa, chưa theo học hội họa song anh chủ động tìm hiểu lĩnh vực này để hỗ trợ con. Trên các video ở TikTok, anh Hoàng thường ngồi cạnh con, chăm chú theo dõi những nét vẽ của cô bé.

Trong số tranh, bức chân dung màu mà cô bé dành tặng TikToker Võ Hà Linh tốn nhiều thời gian thực hiện nhất. Do chất liệu sơn dầu, em phải đợi khô lớp trước mới tiếp tục vẽ lớp sau. Bên cạnh đó, bức vẽ có nhiều chi tiết nhỏ, khó thao tác. Sau vài tháng, em mới hoàn thành tranh.

Thiên Lam vẽ tranh bằng hai tay Thiên Lam dành nhiều tháng để tạo nên bức họa. Video: TikTok ongvang5514

Thiên Lam tâm đắc bức họa hoa đào trên biển, được em vẽ sau 30 phút, dịp tham gia ghi hình cho một kênh YouTube. Do ngồi ngoài công viên, đông người, xe cộ qua lại, em phải tập trung cao độ để hoàn thành đúng mốc thời gian bố đã đề ra. Dưới phần bình luận của video, nhiều người khen cô bé tài năng, nhắn nhủ em cố gắng theo đuổi ước mơ.

Thời gian tới, Thiên Lam duy trì vẽ song dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Tương lai, cô bé nuôi mong ước là họa sĩ, tiếp tục khắc họa những nhân vật nổi tiếng, các danh lam thắng cảnh. Đồng thời, em muốn trở thành MC bởi được truyền cảm hứng sau khi tiếp xúc những người làm công việc này.

Thiên Lam bên bức vẽ tâm đắc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Phương Linh