Cô bé 11 tuổi cứu mạng người hóc trân châu

Trung QuốcThấy người phụ nữ bị viên trân châu rơi vào đường thở, mọi xung quanh đang không biết phải làm gì, Hu Zihan chạy tới, dùng thủ thuật Heimlich ép dị vật ra ngoài.

Vụ việc xảy ra hôm 8/8 tại một nhà hàng ở quận Hoàng Cổ, Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Một người phụ nữ bỗng nhiên đứng dậy hoảng loạn quơ tay cầu cứu. Bạn trai cô và nhân viên quán thay nhau vỗ lưng nhưng cô càng nghẹt thở, môi tím tái.

Nhận ra tình huống nguy cấp, bé Hu Zihan, 11 tuổi, lao đến ôm từ phía sau thực hiện thủ thuật Heimlich, vòng tay qua eo ép liên tục vào bụng nạn nhân. Sau khoảng 30 giây, ba viên trân châu bật ra ngoài, người phụ nữ có thể thở lại bình thường.

Video trích xuất từ camera nhà hàng cho thấy sau khi được cứu, người phụ nữ quay lại ôm Zihan với vẻ mặt cảm kích. Cô nói đã liên tục ra hiệu cần sơ cứu nhưng không ai hiểu.

"Bốn phút đầu tiên là khung giờ vàng để cứu người bị nghẹt thở. Lúc đó cháu chỉ nghĩ phải thật nhanh để cứu người", bé Zihan nói.

Hu Zihan, 11 tuổi đang sơ cứu cho người phụ nữ tên Wu bị hóc trân châu khi uống trà sữa. Ảnh: CCTV nhà hàng

Hu Zihan cho biết thêm em là hướng dẫn viên sơ cứu cho thanh thiếu niên thuộc Hội Chữ thập đỏ Liêu Ninh. Hành động cứu mạng người phụ nữ trong nhà hàng là thủ thuật Heimlich em vừa học được vài ngày trước. Đây là phương pháp sơ cứu khẩn cấp để giải phóng đường thở khi bị dị vật rơi vào bịt kín khí quản. Nếu trong 6-10 phút không được xử lý, nạn nhân có thể tử vong hoặc tổn thương não vĩnh viễn.

"Việc người lớn xung quanh vỗ lưng bệnh nhân sẽ có thể khiến dị vật rơi sâu hơn. Vào những khoảnh khắc nguy cấp, biết sơ cứu thực sự có thể cứu sống một mạng người", Zihan nói.

Hu Zihan ở lớp học sơ cứu của Hội Chữ thập đỏ Liêu Ninh. Ảnh: CCTV News/Ningbo News

Mẹ của Hu Zihan nói bà vô cùng tự hào về con gái.

"Con bé nói với tôi rằng: Mẹ ơi, con có thể cứu cô ấy, rồi ngay lập tức đứng dậy. Ban đầu, không ai dám để con bé can thiệp, nhưng con đã tiến thẳng đến chỗ người phụ nữ và cứu sống cô ấy", mẹ cô bé chia sẻ.

Hành động của cô bé cũng đã được cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi đã cứu được một mạng người trong khoảnh khắc sống còn.

Cách sơ cứu người hóc dị vật Cách thực hiện thủ thuật Heimlich, cứu người hóc dị vật. Video: Lê Phương

Thanh Thanh (Global Times, Says.com)