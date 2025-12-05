Mẹ bạn trai tuyên bố 'có bầu mới cho cưới'

Mọi thứ với tôi như sụp đổ, lòng tự trọng bị chà đạp, có cảm giác gia đình bên đó chỉ coi tôi là máy đẻ.

Tôi 35 tuổi, có mối tình ba năm và cũng có kế hoạch cưới vào cuối năm nay. Tuy nhiên lại có một biến cố xảy ra. Đầu năm, gia đình bạn trai đi xem bói rằng nếu cưới thì cuối năm mới có ngày đẹp. Vì thế chúng tôi chờ đến cuối năm nay. Bạn trai về xin phép bố mẹ xem ngày đẹp để cưới. Tưởng chừng mọi việc suôn sẻ vì hai đứa muốn cưới năm nay để năm sau làm IVF nếu như thả mà chưa có con. Chúng tôi đã đi khám sức khỏe sinh sản, về phần tôi mọi thứ đều bình thường. Nhưng mẹ bạn trai lại tuyên bố "Có bầu mới cho cưới".

Khi nghe được câu đó, mọi thứ với tôi như sụp đổ, lòng tự trọng bị chà đạp, có cảm giác gia đình bên đó chỉ coi tôi là máy đẻ. Tôi khóc rất nhiều nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại, tôi và bạn trai bàn nhau để bạn trai về thuyết phục mẹ. Tuy nhiên, sau hai lần nói chuyện, mẹ bạn ấy vẫn không đồng ý. Tôi bị stress về việc này rất nhiều nhưng bạn trai có vẻ dửng dưng.

Sau một thời gian dây dưa, nay tôi quyết định dừng mối quan hệ này lại. Tôi muốn có cuộc hôn nhân từ tình yêu, cùng xây dựng gia đình rồi sinh và nuôi dạy con cái chứ không phải cuộc hôn nhân phải theo điều kiện của bất kì ai. Tôi không biết cuộc đời mình sau này sẽ ra sao nhưng hiện tại buông bỏ được đoạn tình này, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.

Mỹ Nhàn