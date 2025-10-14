Cơ mông lớn, cơ tứ đầu, cơ cắn được xếp trong danh sách cơ bắp mạnh nhất dựa theo những tiêu chí đánh giá khác nhau.

Độ mạnh của cơ bắp có thể được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí. Ảnh: How Stuff Works

Xét theo tổng lực tạo ra, cơ mông lớn đứng đầu danh sách. Nằm ở phần dưới lưng, cơ mông lớn là cơ bắp lớn nhất trong cơ thể tính theo khối lượng, chủ yếu đóng vai trò duỗi thẳng hông. Nó tạo ra đủ lực để nâng đỡ toàn bộ cơ thể và hỗ trợ cử động thường ngày như đứng dậy, leo cầu thang và chạy. Kích thước lớn và mật độ cao sợi cơ co nhanh góp phần giúp cơ bắp này tạo ra nhiều lực.

Cơ tứ đầu, một nhóm 4 cơ bắp ở mặt trước đùi có chức năng duỗi thẳng đầu gối, cũng nằm trong danh sách những cơ bắp mạnh nhất. Tuy nhiên, do chúng hoạt động theo nhóm, rất khó để xác định riêng độ mạnh của mỗi cơ. Cơ tứ đầu và cơ dép cùng giúp nâng trọng lượng cơ thể trong các cử động như đứng, chạy hoặc nhảy.

Theo D'Agostino, cơ bắp khỏe nhất xét theo trọng lượng là cơ cắn ở hàm. Tuy rất nhỏ, cơ cắn bao gồm nhiều sợi cơ và góc chèn 90 độ, giúp nó tạo ra lực đặc biệt lớn so với kích cỡ. Về độ bền, cơ tim co bóp liên tục khoảng 100.000 lần và bơm khoảng 9.500 lít máu mỗi ngày, đứng đầu về khả năng chịu mỏi và hoạt động bền bỉ cả đời. Ngoài ra, lưỡi, khối cơ trong khoang miệng giúp trộn thức ăn, tạo ra lời nói và đẩy nước bọt xuống họng ngay cả trong lúc ngủ, cũng hoạt động liên tục. Cơ mắt chuyển động thường xuyên, thực hiện 10.000 cử động phối hợp chỉ trong một giờ đọc.

Theo Sarah Gilliland, giáo sư lâm sàng ở khoa Khoa học phục hồi chức năng tại Trường Y Đại học Tufts tại Mỹ, việc xác định cơ bắp mạnh nhất trong cơ thể người phụ thuộc vào cách định nghĩa "độ mạnh". Đáp án cho câu hỏi này rất đa dạng dựa trên yếu tố cần xem xét là tổng lực hay lực tạo ra so với khối lượng/thể tích cơ bắp. Một cơ bắp lớn có thể được cho là mạnh nhất nếu thước đo là tổng lực mà nó sản sinh, nhưng cơ bắp nhỏ hơn có khả năng chiếm ưu thế nếu đánh giá theo hiệu suất.

Dominic D'Agostino, phó giáo sư kiêm nhà sinh lý học ở Trường Cao đẳng Y Morsani thuộc Đại học Nam Florida, cũng đồng ý định nghĩa về độ mạnh của cơ bắp rất phong phú. Theo ông, các nhà khoa học thường định nghĩa độ mạnh cơ bắp là lực tối đa mà cơ bắp hay nhóm cơ bắp có thể tạo ra. Trên thực tế, tiêu chuẩn này có thể đo qua trọng lượng nặng nhất mà một người có thể nâng hoặc lực cực đại đo bằng lực kế trong phòng thí nghiệm. Đôi khi, nhà nghiên cứu cũng xem xét sức bền, tức một cơ bắp chịu mỏi tốt tới mức nào trong hoạt động kéo dài.

An Khang (Theo Live Science)