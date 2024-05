Cô bạn đến chơi nhưng chỉ thích đùa giỡn với chồng tôi

Mỗi khi hai gia đình gặp nhau, tôi thấy bạn chỉ chăm chăm đùa giỡn với chồng tôi và ít tương tác với tôi.

Tôi lấy chồng xa, ở nước ngoài, ít bạn bè nên mẹ chồng rất quan tâm tìm bạn cho tôi đỡ buồn nơi xứ người, nhất là vào dịp Tết nguyên đán. Tình cờ mẹ chồng nước ngoài đi tập thể dục gần khu nhà gặp được một bạn gốc Việt du học và lấy chồng bản xứ như tôi, nên giới thiệu cho tôi làm quen. Tôi thấy vui khi có bạn mới nhưng chỉ ở mức độ xã giao vì gần 30 tuổi rất khó kết thân với bạn mới như thời đi học. Vả lại bạn ấy và tôi khác vùng miền, sinh trưởng và lớn lên ở hai nền tảng giáo dục khác nhau, tuy cùng lớn lên ở Việt Nam rồi mới qua Mỹ.

Bạn ấy và tôi bằng tuổi, chồng lớn hơn tôi hai tuổi, còn chồng bạn lớn hơn tận 20 tuổi, gần bằng ba mẹ chồng tôi. Mỗi khi hai gia đình gặp nhau, tôi thấy bạn chỉ chăm chăm đùa giỡn với chồng tôi và ít tương tác với tôi. Ba mẹ chồng vì muốn tôi vui nên dịp lễ thường gợi ý mời họ đến nhà nghỉ dưỡng riêng để tôi có bạn đồng hương. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không thoải mái khi phải để ý cách ăn mặc và sự đùa giỡn quá đà của bạn với chồng mình. Khi chỉ có tôi và bạn, bạn rất ít nói chuyện, chỉ mở phim và đi tập thể dục để tôi ngồi coi phim ở nhà bạn khi có dịp ghé chơi. Còn lúc có đủ chồng vợ, bạn tỏ ra đảm đang, nấu ăn thân thiện, nói chuyện vui vẻ.

Minh họa: AI

Biết ba chồng tôi là dân đầu tư kinh doanh nên sinh nhật ông, vợ chồng bạn và con nhỏ lái xe xa ba tiếng mang bánh kem đến chúc mừng. Trong khi đó, sinh nhật tôi và chồng tôi thì không thăm hỏi. Trong những bữa ăn, chồng bạn đều hỏi về công việc làm ăn đầu tư của ba chồng như muốn tìm cơ hội tiếp cận kinh doanh chung. Ba mẹ chồng vì thương con dâu nên đi giới thiệu tôi với người đồng hương xa lạ, dù thời gian quen chưa lâu đã mời đến nhà, tôi thấy không thích và thoải mái. Vả lại tôi và bạn không có điểm chung, không hợp nhau.

Tôi không muốn tỏ thái độ không thích và chẳng muốn qua lại vì sẽ bị nghĩ là người ích kỷ, không có tâm hồn yêu thương, bảo bọc đoàn kết đồng hương, nhưng tôi có linh cảm mối quan hệ này về lâu dài có gì đó bất ổn. Hơn nữa mục đích mẹ chồng tìm bạn cho tôi là để tôi bớt cô đơn nơi xứ người chứ không phải người vợ đến chăm chăm đùa giỡn với chồng tôi, còn người chồng thì tìm cơ hội làm ăn với ba chồng tôi. Tôi nên khéo léo cắt đứt mối quan hệ này như thế nào để không bị nói là xấu tính, hay tôi có quá ích kỷ, xấu tính thật không? Nếu đó là người bạn tôi tự gặp, tôi cũng không chơi vì hoàn toàn không có điểm chung.

Nói thêm là con bạn ấy bị khuyết tật chậm phát triển, do chồng bạn và bạn bị đột biến gen với nhau. Nếu bạn có thêm con với người chồng này thì vẫn sẽ bị như vậy. Chồng bạn từng ly dị và có con riêng lớn 20 tuổi. Hai người gặp nhau qua app hẹn hò, không có đám cưới chính thức, chỉ ở với nhau rồi có con. Bạn làm nail nhưng chồng bạn biết kinh doanh nên cuộc sống sang chảnh hơn vợ chồng tôi, vì anh còn trẻ. Tuy nhiên, tương lai anh sẽ thừa kế nhiều công ty của ba anh, còn tôi làm tuyển sinh cho trường đại học. Tôi và chồng cưới hỏi cả ở Australia và Việt Nam, đúng truyền thống lễ nghi và con tôi khỏe mạnh. Tôi cảm thấy bản thân may mắn nên cũng muốn cố gắng thử kết thân, mở lòng và cho con chơi chung, không kỳ thị con bạn khuyết tật, nhưng tôi luôn cảm thấy bất an và không được vui vẻ trong lòng mỗi khi hai gia đình gặp nhau.

Giờ chồng tôi và chồng bạn hay liên lạc, còn tôi không nói chuyện riêng nhiều với bạn ấy.

Hải Đường

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc