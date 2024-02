Cô bác sĩ hướng ngoại tìm duyên lành

Em theo lối sống lành mạnh, là người con gái truyền thống, hiểu chuyện và biết cách đối nhân xử thế.

Em sinh năm 1998, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Em là bác sĩ mới ra trường, dự định theo chuyên khoa lẻ. Em cao 1m59, dáng người cân đối, được mọi người nhận xét là trẻ hơn so với tuổi. Tính em hướng ngoại, hòa đồng, tích cực. Hồi còn là sinh viên, em từng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa cả trong và ngoài trường, nhưng có lẽ duyên chưa đến nên em vẫn "độc toàn thân" đến bây giờ.



Em may mắn được sinh ra trong gia đình có đầy đủ tình yêu thương. Gia đình em cơ bản, bố mẹ luôn ủng hộ và đồng hành cùng em trên mọi chặng đường. Vì vậy nên với em gia đình là số một. Em cũng mong anh là một người hướng về gia đình như vậy. Em chưa từng kết hôn hay có con nên mong anh cũng thế. Em mong được gặp anh, một người tử tế, yêu gia đình, có học thức, làm việc tại Hà Nội. Về ngoại hình, anh chỉ cần gọn gàng và sạch sẽ, với em thế là đủ rồi. Anh có lối sống lành mạnh và biết yêu thương, chăm sóc bản thân nhé. Về độ tuổi, anh có thể hơn hoặc kém em vài tuổi cũng được, miễn là không chênh quá nhiều.



Em không phải là người hoàn hảo, rất nhiều điều còn phải học hỏi. Mong anh sẽ là người đồng hành cùng em, để ta có thể giúp nhau hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhân dịp đầu năm mới, em xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến các bạn đọc. Mong rằng duyên lành sẽ đến với những người tin vào nó.

