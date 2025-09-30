Gỡ bảy triệu thua cờ bạc, tôi mất thêm 600 triệu

Tôi nợ lên đến 600 triệu, trong khi đó 6 năm đi biển chỉ dư được 100 triệu, còn lại giờ nợ 500 triệu.

Tôi chỉ cao 1m50, đã lấy vợ và có hai bé gái. Tôi đi biển quanh năm, chịu nhiều gió sương, ngoại hình không được như người ta. Ban đầu lấy vợ, cả họ ngoại cấm cản, đến đám cưới còn không có họ ngoại. Dần dần sau 5 năm, tôi đi biển lo cho vợ con, tuy không khấm khá nhưng đủ lo cho cuộc sống. Thế rồi, trong một hôm nằm ngủ, có người anh chơi tài xỉu và bảo được 50 triệu từ đó. Lúc đầu tôi không để ý vì biết chơi sẽ nghiện và mất hết. Nhưng ba hôm sau, tôi có 7 triệu, thấy người ta chơi nhỏ dễ được, ngày kiếm 200-300 nghìn bằng mình đi làm, tôi lại nổi lòng tham, không suy nghĩ được. Mình đã nhỏ bé, có vợ con rồi, gia đình thì nghèo, chỉ nghĩ công ngày 200-300 nghìn, với lương tháng 10 triệu nữa sẽ ổn hơn, cho vợ con đủ đầy hơn.

Tôi chơi 7 triệu được 15 triệu một ngày, nghĩ dễ ăn, vậy tháng mình phải kiếm được 40-50 triệu và không còn ai khinh mình là lùn, công việc bấp bênh nữa. Nhưng không ngờ tôi ham vào, ngày thứ hai mất hết lãi, sau đó cả 7 triệu gốc cũng hết. Xong lại dở trò lừa vợ lừa gia đình để lấy tiền gỡ. Gia đình tôi nghèo, tôi không nghĩ đến, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ làm sao gỡ. Ngày qua ngày, tôi nợ lên đến 600 triệu, trong khi đó 6 năm đi biển chỉ dư được 100 triệu, còn lại giờ nợ 500 triệu. Vợ có hai con nhỏ, không sao xoay xở nổi. Tôi về ngoại hình nhỏ, công việc bất lợi, không biết làm sao để trả được số nợ ấy.

Tôi quá sai lầm rồi. Xin các bạn đừng u mê với trò đỏ đen ấy nữa, chúng sẽ giết chúng ta, cũng như tôi bây giờ, quẫn lắm rồi. Mong mọi người cho lời khuyên thật lòng.

