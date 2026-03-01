Chị gái bảo tôi 'im đi' khi con chị hỗn với tôi

Tôi có đứa cháu 21 tuổi, đang học đại học năm thứ ba, ham mê chơi cờ bạc online.

Gia đình phát hiện sớm và trả cho cháu khoản nợ hơn 100 triệu đồng. Cháu về cũng hứa này nọ và xin cho tiếp tục đi học. Anh chị tôi cho cháu đi học lại nhưng chưa đầy một tháng lại cắm xe và laptop nên gia đình lại dẫn cháu về. Nhưng về nhà, cháu rất hay cáu gắt, chỉ ở trong phòng bấm điện thoại và tỏ thái độ với mọi người nếu nói gì cháu.

Mẹ cháu bảo làm gì cháu cũng nói trả treo. Thấy vậy tôi nói cháu vài câu, cháu la tôi xối xả luôn. Mẹ cháu thấy cháu hỗn với dì cũng không bảo con mình im, lại cứ bảo dì thôi im đi.

Giờ cháu lại đòi đi học tiếp, không muốn ở nhà nữa. Chị tôi cũng muốn cho con học tiếp. Tôi nói cháu dính vào đỏ đen, ở nhà quản không nổi mà học hành gì nữa. Nhưng chị tôi nói rằng cháu đòi học, nếu không cho đi, mai mốt có gì, cháu trách lại mình. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên trong trường hợp này. Tôi xin cảm ơn.

Mai Hiền