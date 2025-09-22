Bạn trai bảo thi thoảng chơi cờ bạc cho vui chứ không nghiện

Tôi lo sau này cưới anh, những lúc gia đình mâu thuẫn, liệu anh có lao vào cờ bạc hay thú vui gì đó như cách để trốn tránh không?

Tôi đang yêu một anh ngoài 30 tuổi, có công việc ổn định. Anh kể khi tan làm, đồng nghiệp hay rủ sang nhà chơi, sau khi ăn uống, anh có tham gia chơi cờ bạc, có khi lãi có khi lỗ vài triệu đồng. Mỗi dịp về quê nghỉ lễ, anh cũng chơi cờ bạc với anh em, bạn bè. Anh bảo con trai ai chả chơi và anh chỉ chơi vui chứ không nghiện.

Thực sự tôi rất lo lắng, nếu sau này cưới anh, những lúc gia đình mâu thuẫn, liệu anh có lao vào cờ bạc hay thú vui gì đó như một cách để trốn tránh không? Mong mọi người cho em xin lời khuyên.

Hoài Xuân