Có anh ở đây rồi, mong em đến

Hy vọng một trong những người đọc bài viết này sẽ có người con gái cùng anh nói chuyện và tâm sự đến cuối đời. Cuộc đời có buồn có vui có những lúc không vui không buồn hoặc tĩnh lặng trôi qua như giờ mình anh ở đây cô đơn giữa đêm hơi mưa gió rét chút. Hà Tĩnh đêm buồn, anh liền viết mấy chữ mong tìm được người con gái dễ thương, chân thành, chưa từng kết hôn, học thức thấp cao không quan trọng, tuổi thì hơn hai ba tuổi trở lại, ở gần hoặc ở cùng quê càng tốt. Gần là khi nào buồn thì gọi anh đến cho em tựa vai, nếu có chuyện vui thì anh và em uống vài chai nhé. Còn nếu xa hơn thì em là mật ngọt anh sẽ bay đến liền. "Em có muốn về xứ Nghệ với anh không".

Anh quê Hà Tĩnh, vừa qua tuổi 33, đang làm việc ở quê, lương thưởng đủ sống, trình độ chỉ cấp 3 thôi, mấy em mấy chị cần trình độ cao hơn xin vui lòng bỏ qua ạ. Tính cách hiền lành, trầm ổn, không thích nơi quá ồn ào, sống hơi hướng nội nhưng vẫn vui vẻ, hòa đồng với mọi người, hay làm chỗ tâm sự của người quen, cao 1m70, nặng 57 kg (hơi gầy).

Quan điểm tình yêu với hôn nhân: Tình yêu đối với anh giờ không biết là gì, nó trừu tượng lắm. Anh chỉ nghĩ đó là sự thấu hiểu với nhau, tôn trọng và chia sẻ cùng nhau, vui buồn thôi. Anh sẽ là chỗ dựa của em khi cả đời, về tinh thần và thân thể còn vật chất thì anh sẽ cố gắng tốt hơn mỗi ngày.

Hôn nhân: rất khó nói, mọi chuyện xảy ra không lường trước được nên anh chỉ gắng làm tốt nhất có thể thôi. Nói chung bài viết hơi ngắn, anh sẽ kể thêm sau nếu em đọc bài và có chút gì đó hợp gu, hãy cho anh một lời hồi âm, biết đâu em và anh tình ý hợp nhau. Cảm ơn mọi người đọc bài viết của mình, bài viết chắc chắn có sai sót hoặc lỗi gì đó, mong mọi người vui vẻ nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ