Có anh đồng hành sẽ hạnh phúc và ý nghĩa hơn

Đúng vậy anh ạ, em đã nghĩ mình có thể làm mọi thứ một mình nhưng sâu bên trong vẫn mong có một người đồng hành.

Đúng với câu: ''Một mình vẫn vui nhưng hai mình sẽ vui hơn'', anh nhỉ.

Em sinh năm 1996, sống và làm việc tại Hà Nội. Về ngoại hình, có thể em không xinh gái nhưng tạm ổn với chiều cao trên 1,6 m và nước da sáng.

Cuộc sống mỗi ngày trôi qua với sự hối hả của nhịp sống đô thị, em nghĩ nếu cuối ngày có một người để cùng nhau trò chuyện, chia sẻ vui buồn sẽ thật tuyệt. Em thiên về hướng nội nên vẫn ưu tiên những cuộc trò chuyện ở quán cà phê yên tĩnh, thích đến những nơi yên ả hơn là vui nhộn.

Thực ra em thích nấu ăn như anh vậy và cũng thích không gian bếp nhất trong mái ấm. Em nghĩ bếp là không gian được sử dụng nhiều nhất trong nhà, nơi đó sẽ là nơi cả nhà được quây quần bên mâm cơm sau một ngày dài lao động, là nơi để cả nhà có thời gian trò chuyện cùng nhau.

Em mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc, chân thành và đặt tên được cho cảm xúc của mình trong đó. Ai cũng mong cầu hạnh phúc anh nhỉ, cũng mong tìm được bến đỗ vững bền cho mình. Em luôn nghĩ chỉ cần mình tử tế, chân thành, cuối cùng cũng tìm được thôi.

Nếu anh cảm nhận được sự đồng điệu thông qua vài dòng của em ở trên, hãy trả lời thư em nhé, để cho anh và em có thêm cơ hội được trò chuyện nhiều hơn.

Cảm ơn anh vì đã đọc thư của em.

Thân chào anh.

