'Có ai muốn lấy vợ trình độ thạc sĩ, background quốc tế không?'

Xin chào các anh chị em quý bạn đọc của VnExpress Hẹn hò. Sau rất nhiều lần nằm vùng hóng hớt, trước thềm năm mới 2026 hừng hực khí thế, mình mạnh dạn lên bài cầu duyên.

Nói một cách ngắn gọn thì mình là nữ, vừa bước sang tuổi 30 và chưa có bạn trai (nên đương nhiên là chưa có chồng). Mình ở một mình bao lâu nay vẫn ổn, nhưng về nguyện vọng và tinh thần thì mình muốn kết hôn lập gia đình để cuộc sống sang trang mới. Trong phạm vi năng lực của bản thân, mình có lúc tích cực đi giao lưu tìm hiểu, nhưng chưa tìm được đối tượng phù hợp để gắn bó.

Theo nhiều nguồn tin đánh giá, mình được xét vào dạng cao số, bởi mình cao thật (1m68). Ngoài ra, mình ở Hà Nội, được bố mẹ chăm lo học hành đầy đủ, đã đi du học nước ngoài lấy bằng thạc sĩ, hiện tại làm trong môi trường quốc tế ổn định với mức thu nhập đáp ứng các nhu cầu thuê nhà, ăn uống, giải trí và nuôi một em thú cưng. Tính cách mình giản dị, hòa đồng, hiếm khi gây ra xích mích thị phi, ở công sở thì được việc, chỉn chu, ra ngoài với bạn bè thì phóng khoáng, hồ hởi. Về mặt ngoại hình, cái này tùy mắt người đánh giá, có người khen xinh có người không nói gì, tuy nhiên bản thân mình hiện tại khá hài lòng với những gì mình có.

Mình hy vọng có thể làm quen được với người cao hơn mình (mình nghĩ 1m73 trở lên là đẹp), lớn tuổi hơn, có công việc ổn định, thu nhập và định hướng tương lai đủ để cả hai có thể cùng nhau xây dựng hôn nhân (cùng mua nhà, mua xe, dung hòa công việc, chăm lo cho gia đình hai bên). Đó là điều kiện cần, còn nếu người đó có trình độ học vấn tương đương hoặc cao hơn mình, cũng có background quốc tế (đi học hoặc là đi làm), cũng sinh ra lớn lên ở Hà Nội thì lại quá sức là tuyệt vời. Về ngoại hình và tính cách, nếu có duyên gặp nhau, mình tin là gặp sẽ biết nhau liền.



Xin được gửi bài bên VnExpress Hẹn hò, biết đâu có chồng tương lai cũng giống mình đang đi nằm vùng trên đây. May mắn thì ta kết nối, còn nếu không, hi vọng sẽ được các anh chị em quý bạn đọc trên VnExpress cùng vào thảo luận cho xôm. Chân dung nữ nhân như thế này có phải là cao số thật không các anh chị em ơi.

