CNT Group ra mắt 26 biệt thự biển đẹp nhất Ha Tien Venice Villas

Đợt này, chủ đầu tư còn công bố chương trình tặng ngay 10 chỉ vàng, chiết khấu ưu đãi lên đến 8% cùng phương thức thanh toán kéo dài đến 24 tháng dành riêng những chủ nhân sở hữu 26 viên ngọc biển cuối cùng và đẹp nhất Ha Tien Venice Villas.

Được phát triển từ cuối năm 2018, đến nay, khu biệt thự cao cấp Ha Tien Venice Villas đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng, điện, nước, đường sá. Hơn 50% tiện ích đã đưa vào sử dụng giúp thay đổi mạnh mẽ diện mạo toàn khu và từng bước trở thành một trong những trung tâm thương mại dịch vụ năng động nhất thành phố biển.

Cụ thể, khối tiện ích nghỉ dưỡng gồm công viên, hồ bơi tràn, sân tennis, sauna, gym, spa, đường dạo bộ ven biển, hệ thống kênh hoa đăng, cánh đồng bướm hoa, công viên nước, khu vui chơi trẻ em đều đã đi vào vận hành. Khối tiện ích thương mại gồm chợ đêm, sân khấu ca nhạc, hệ thống nhượng quyền Lotteria khai trương trong năm 2019 trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực hấp dẫn của người dân và du khách.

Sắp tới, ngay cạnh khu biệt thự, công viên dòng chảy thời gian, một điểm check - in mới lạ của Kiên Giang sẽ khai trương. Trong tháng 5 vừa qua, dãy shophouse liền kề 16 căn cao 5 tầng cũng đã khởi công và dự kiến khai trương trong cuối năm nay.

Theo ông Mai Đức Toàn, Giám đốc đầu tư CNT Group, sau hai đợt mở bán, khu biệt thự Ha Tien Vencie Villas đã hấp thụ đến 80% giỏ hàng. Trong tháng 8 tới đây, công ty sẽ bàn giao sổ đỏ cho khách hàng đã giao dịch thành công trong đợt một. Đợt 2 đã trao vào tháng 12/2019. Dự án được Surbana Jurong (tập đoàn tư vấn, thiết kế và quy hoạch đa quốc gia có trụ sở tại Singapore) thiết kkế với lối kiến trúc Tân Cổ Điển sang trọng mang hơi thở của vùng Địa Trung Hải, thiết kế cảnh quan dự án được lấy cảm hứng từ thành phố Venice (Italy).

Theo ông Toàn, việc ra mắt thời điểm này là cơ hội để đón đầu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thành phố biển Hà Tiên khi hàng loạt dự án đầu tư và nâng cấp hạ tầng, thay đổi diện mạo du lịch. Giao thông Hà Tiên đang từng ngày cởi bỏ "manh áo chật" tạo tiền đề cho thành phố biển duy nhất của toàn vùng Tây Nam Bộ đón dòng vốn đầu tư và thu hút du khách.

Về kết nối liên vùng, trong tháng 9 năm nay, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài 51km nối Cần Thơ tới Rạch Giá (Kiên Giang) dự kiến sẽ thông xe. Tuyến quốc lộ 80 mở rộng từ Kiên Lương đến cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đang gấp rút thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 2/2021.

Hai tuyến đường này đi vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Thơ đến Hà Tiên còn 2 giờ thay vì 3 giờ như trước. Đồng thời giúp Hà Tiên thuận tiện kết nối đến TP HCM và Tây Nam Bộ. Bên cạnh đó, tuyến hành lang ven biển cũng đang khởi công đến đoạn Thuận Yến (Hà Tiên) mở ra cung đường du lịch ven biển thông suốt từ TP Hà Tiên đến Campuchia và Thái Lan.

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dự kiến thông tuyến trong tháng 9/2020.

TP Hà Tiên cũng sẽ hưởng lợi từ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Tuyến đường dài 223 km, dự kiến sẽ khởi công vào năm 2024 và thông xe năm 2026. Tuyến cao tốc N2 (đoạn Đức Hòa tỉnh Long An đến Mỹ An tỉnh Đồng Tháp) và tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp cũng đã có chủ trương đầu tư. Các tuyến giao thông kể trên sẽ tạo thành mạch liên kết thông suốt từ TP HCM đến Hà Tiên, rút ngắn tối đa quãng đường đến khu vực này chỉ còn hơn 4 giờ lái xe.

Trong nội đô, TP Hà Tiên đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, nâng cấp diện mạo du lịch nhằm hướng tới mục tiêu đạt đô thị loại 2 và đón 4,4 triệu lượt du khách trước 2025. Thành phố cũng sử dụng chiến lược "thay áo"cho biển khi bơm cát trắng vào dọc bờ biển dài hơn 10km, tạo ra những bãi tắm cát trắng đẹp không thua kém khu miền Trung, khai thác tối đa nguồn tài nguyên sẵn có.

Hàng chục dự án lớn nhỏ cũng đang triển khai như cảng Bãi Nò (tại khu vực Núi Đèn có quy mô khoảng 3.000 - 5.000 tấn mỗi năm), nâng cấp đường khu đô thị mới Hà Tiên kéo ra tỉnh lộ 80, cải tạo khu bờ kè trung tâm, kêu gọi đầu tư vào khu A5 (quy hoạch thành khu phức hợp dịch vụ thương mại) thuộc khu đô thị mới Hà Tiên...

CNT Group khởi công khu nhà phố thương mại liền kề chợ đêm.

Giới đầu tư đánh giá, Hà Tiên giàu tiềm năng năng tăng trưởng khi vừa sở hữu khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm, vừa là thành phố du lịch biển. Nơi đây là điểm du lịch quen thuộc của cư dân Tây Nam Bộ, thu hút lượng lớn khách quốc tế từ Phú Quốc hoặc các nước nằm trong đường hành lang ven biển như Thái Lan, Campuchia. Các tour du lịch Việt - Campuchia - Thái Lan đang được nhiều du khách yêu thích. Khí hậu ôn hòa giúp du lịch ổn định quanh năm, trong đó mùa cao điểm du lịch rơi vào từ tháng 1 đến tháng 4 âm lịch. Ngoài du lịch biển, thành phố còn nổi tiếng với văn hóa tâm linh, đền chùa cùng các lễ hội đặc sắc.

Khi hạ tầng hoàn thiện, nền kinh tế, du lịch Hà Tiên sẽ tăng trưởng mạnh trở thành điểm nghỉ dưỡng du lịch hàng đầu thành phố. Theo Giám đốc đầu tư CNT Group, giá đất Hà Tiên thuộc top thấp nhất cả nước, các vị trí mặt tiền biển ngay trung tâm chỉ khoảng 20 triệu mỗi m2. "Đây là cơ sở để khẳng định giá đất nơi đây còn có dư địa tăng mạnh theo sự phát triển của hạ tầng và đầu tư thời điểm này chính là thời cơ đón đầu xu thế", vị này nhấn mạnh.

Tâm Anh