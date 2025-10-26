CN và Congebec mở trung tâm kho lạnh tại Calgary

CanadaTrung tâm kho lạnh mới kết hợp GPS, quản lý nhiệt độ và dịch vụ logistics tích hợp giúp CN tăng hiệu quả vận chuyển hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ.

Tập đoàn Canadian National Railway (CN) vừa công bố hợp tác với Congebec, công ty chuyên cung cấp dịch vụ kho lạnh và bảo quản thực phẩm, nhằm phát triển trung tâm lưu trữ lạnh tại Công viên Logistics Calgary (tỉnh Alberta, Canada).

Cơ sở mới này được xây dựng để nâng cao năng lực xử lý hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ giữa khâu vận chuyển đường sắt và kho bãi. Trung tâm tích hợp các dịch vụ lưu trữ lạnh, trung chuyển hàng (cross-docking), sang tải (transloading) và vận chuyển chặng đầu - chặng cuối, kết nối với các chương trình vận chuyển hàng lạnh hiện có của CN.

Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian lưu kho, duy trì chất lượng hàng dễ hư hỏng và đảm bảo dòng chảy hàng hóa liên tục, đồng thời mang lại công suất linh hoạt và lịch giao hàng đáng tin cậy hơn cho các nhà sản xuất, bán lẻ và đơn vị logistics trên khắp Canada cũng như các thị trường quốc tế.

"Sự hợp tác với Congebec thể hiện cam kết của CN trong việc xây dựng chuỗi cung ứng thông minh và bền vững hơn", ông Dan Bresolin, Phó chủ tịch mảng vận tải liên vận của CN, chia sẻ. "Trung tâm mới sẽ giúp khách hàng vận chuyển hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ hiệu quả, tin cậy và linh hoạt hơn, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Bắc Mỹ và toàn cầu".

Dự án phối hợp phát triển cùng Matthews Tribal và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng tại khu vực Tây Canada, đồng thời giải quyết các thách thức trong logistics lạnh của ngành.

Canadian National Railway (CN) là tập đoàn vận tải và logistics hàng đầu Bắc Mỹ, vận hành mạng lưới đường sắt trải dài hơn 30.000 km khắp Canada và Mỹ, kết nối các cảng lớn với trung tâm công nghiệp, nông nghiệp và thương mại. CN cung cấp các giải pháp logistics tích hợp, bao gồm vận tải đường sắt, đường bộ, kho bãi và dịch vụ chuỗi cung ứng.

Congebec Inc. là một trong những công ty hàng đầu Canada trong lĩnh vực kho lạnh và logistics chuỗi lạnh. Doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ lưu trữ, đóng gói, phân phối và quản lý hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ cho các ngành thực phẩm, dược phẩm và tiêu dùng nhanh, với hệ thống trung tâm hiện diện tại nhiều tỉnh bang của Canada.

Hải My (Theo Fleet Owner)