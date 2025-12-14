CMA CGM nối lại tuyến vận tải qua kênh đào Suez

Tuyến dịch vụ Indamex của CMA CGM sẽ quay lại hành trình qua kênh Suez (Ai Cập) hai chiều, giúp rút ngắn khoảng hai tuần so với thời gian khai thác hiện tại.

Tàu CMA CGM Verdi (6.000 TEU, đóng năm 2008) sẽ là tàu đầu tiên hoàn thành vòng dịch vụ mới, dự kiến cập New York ngày 15/1/2026, với hành trình 77 ngày.

Ông Peter Sand, chuyên gia phân tích trưởng tại Xeneta, nhận định đây là bước tiến đáng chú ý hướng tới bình thường hóa tuyến biển qua Hồng Hải, dù còn xa mới trở lại quy mô lớn. CMA CGM thời gian qua là hãng tích cực nhất trong việc đưa tàu trở lại kênh Suez, được hộ tống bởi lực lượng hải quân Pháp khi đi qua eo Bab al-Mandeb và khu vực Yemen.

Tàu CMA CGM. Ảnh: SCA

Cơ quan Quản lý kênh Suez cho biết Maersk đã đăng ký nối lại một số lượt quá cảnh từ tháng 12 như bước chuẩn bị cho việc hoạt động toàn công suất, dù hãng chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể. Hãng Zim của Israel cho biết vẫn chờ tín hiệu từ các công ty bảo hiểm.

Xeneta cho biết bốn tàu nữa sẽ quá cảnh Suez theo hướng đông trước khi tuyến mới của hãng vận hành đầy đủ, gồm APL Oregon, CMA CGM Passion, APL Le Havre và CMA CGM Maupassant. Một số tàu khác cũng đang lên kế hoạch quá cảnh ngoài tuyến dịch vụ.

Lưu lượng qua kênh Suez đạt 120 lượt trong tháng 11, vẫn thấp hơn nhiều so với mức 583 lượt của tháng 10/2023, trước khi lực lượng Houthi bắt đầu tấn công tàu thương mại từ Yemen. Tình hình đã hạ nhiệt khi lệnh ngừng bắn tại Gaza cơ bản được duy trì.

Theo ông Sand, các hãng tàu vẫn phải đánh giá rủi ro kỹ càng vì an ninh khu vực còn mong manh. Dù lực lượng Houthi vẫn có khả năng tấn công, các hãng cần chắc chắn về "ý định" của nhóm này khi cơ hội tiếp cận tàu sẽ tăng lên nếu nhiều tàu quay lại tuyến.

Việc tái khai thác Suez cũng kéo theo thay đổi năng lực: hãng sẽ giảm hai tàu khỏi tuyến Indamex do thời gian hành trình rút ngắn. Thị trường vận tải container hiện dư cung, giá cước giảm mạnh. Trên các tuyến Á - Mỹ và Á - châu Âu, giá cước giao ngay đang thấp hơn 53 - 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

CMA CGM là một trong những tập đoàn vận tải biển lớn nhất thế giới, trụ sở chính đặt tại Marseille (Pháp). Từ khi thành lập năm 1978, hãng đã mở rộng mạng lưới toàn cầu, hiện hoạt động tại hơn 160 quốc gia với hơn 650 tàu, phục vụ khoảng 420 cảng trên 5 châu lục. Công ty cung cấp các giải pháp vận tải đa phương thức gồm biển, đường bộ, đường sắt và logistics tích hợp, thông qua các chi nhánh và công ty con như CEVA Logistics. Nhờ sức mạnh hạm đội lớn, mạng lưới phủ rộng và dịch vụ toàn diện, hãng giữ vị thế hàng đầu trong ngành vận tải và logistics toàn cầu.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)