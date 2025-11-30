Tập đoàn AD Ports (UAE) ký thỏa thuận với hãng vận tải biển Pháp CMA CGM mở rộng bến container tại cảng Khalifa, trong bối cảnh nhu cầu khai thác tăng sau một năm vận hành.

Theo AD Ports Group, dự án mở rộng có tổng giá trị 115 triệu USD, được đầu tư theo tỷ lệ sở hữu hiện tại, trong đó CMA CGM nắm 70% và AD Ports Group nắm 30%. Từ khi đi vào hoạt động tháng 12/2024, bến CMA Terminals Khalifa Port ghi nhận nhu cầu lớn và hiệu suất khai thác tích cực.

Dự án dự kiến hoàn thành đầu năm 2028, nâng công suất bến thêm 50%, từ 1,8 triệu TEU lên 2,7 triệu TEU mỗi năm. Qua đó, tổng công suất xử lý container của cảng Khalifa tăng khoảng 9%, đạt 10,5 triệu TEU một năm.

CMA Terminals Khalifa Port là một trong ba bến container do các hãng vận tải biển quốc tế vận hành tại cảng. Công trình nằm tại khu North Quay, gồm hai cầu cảng dài tổng cộng 800 m, mớn nước 18,5 m, đủ khả năng tiếp nhận tàu container cỡ lớn nhất hiện nay.

Hạng mục mở rộng sẽ kéo dài cầu cảng thêm 50% lên 1.200 m, đồng thời tăng diện tích bãi chứa hơn 40%, từ 464.000 m2 lên 667.000 m2. Dự án cũng bổ sung các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống lưu trữ container lạnh (reefer) và các tiện ích hỗ trợ khai thác.

Tập đoàn AD Ports (UAE) là đơn vị phát triển và vận hành cảng biển, logistics và khu công nghiệp thuộc Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Doanh nghiệp quản lý hệ sinh thái logistics tích hợp, kết nối Trung Đông với các tuyến thương mại toàn cầu. Cảng Khalifa - cảng nước sâu chiến lược của Abu Dhabi là một trong những tài sản quan trọng của AD Ports, đóng vai trò cửa ngõ hàng hải của tiểu vương quốc.

CMA CGM là hãng vận tải biển có trụ sở tại Marseille (Pháp), nằm trong nhóm lớn nhất thế giới, vận hành mạng lưới tuyến container phủ khắp hơn 160 quốc gia.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)