CMA CGM khai trương tuyến dịch vụ Kilima kết nối châu Á - châu Phi

Tập đoàn vận tải biển CMA CGM vừa khai trương tuyến dịch vụ Kilima, kết nối trực tiếp châu Á - Đông Phi, nâng cao hiệu quả vận tải trên các tuyến thương mại trọng điểm.

Kilima là tuyến dịch vụ độc lập, tần suất hàng tuần, kết nối trực tiếp từ Trung Quốc đến Kenya và Tanzania. Chuyến tàu đầu tiên cập cảng Mombasa vào ngày 24/8.

Tàu vận tải biển CMA CGM. Ảnh: CMA CGM

Thông qua trung chuyển tại Singapore, tuyến Kilima mở rộng kết nối đến nhiều cảng lớn ở châu Á. Ngoài ra, hàng hóa từ bờ đông Ấn Độ sẽ được kết nối qua Colombo (Sri Lanka), vốn đóng vai trò điểm trung chuyển đến Maldives với tuyến Male Shuttle, chuyến đầu tiên khởi hành ngày 25/8.

Từ Mombasa, dịch vụ Karibu sẽ tiếp tục kết nối đến Zanzibar, Tanga, Longoni và Tamatave. Trong khi đó, cảng Lamu sẽ là điểm trung chuyển để các tuyến Noura và Karibu mở rộng đến Port Victoria, Mogadishu, Nacala và Comoros.

Mạng lưới cũng cung cấp kết nối nội địa đến nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm Uganda, Nam Sudan, Rwanda, Zambia, Malawi và Cộng hòa Dân chủ Congo, góp phần tăng cường chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội giao thương giữa châu Á và châu Phi.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)