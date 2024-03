'Cloud computing là xu hướng của tương lai'

Mentor Nguyễn Hải Sơn đưa ra những nhận định về hướng nghề nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực Cloud computing cho người theo đuổi công nghệ tại buổi chia sẻ cùng học viên FUNiX.

Theo Amazon Web Services (AWS), điện toán đám mây là việc phân phối các tài nguyên CNTT theo nhu cầu qua Internet với chính sách thanh toán theo mức sử dụng. Thay vì mua, sở hữu và bảo trì các trung tâm dữ liệu và máy chủ vật lý, người dùng có thể tiếp cận các dịch vụ công nghệ, như năng lượng điện toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu, khi cần thiết, từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Các tổ chức thuộc mọi loại hình, quy mô và ngành hoạt động đang dùng dịch vụ đám mây cho nhiều trường hợp sử dụng, như sao lưu dữ liệu, khôi phục sau thảm họa, email, máy tính để bàn ảo, phát triển và kiểm thử phần mềm, phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng web tương tác với khách hàng. Lợi ích của điện toán đám mây rất rõ ràng, như sự nhanh chóng, quy mô linh hoạt, tiết kiệm chi phí và có thể triển khai toàn cầu chỉ trong vài phút.

Điện toán đám mây sử dụng cho nhiều trường hợp như sao lưu dữ liệu, khôi phục sau thảm họa, email. Ảnh: Forbes

Với 6 năm kinh nghiệm trong vai trò AI engineer/Software engineer, mentor Nguyễn Hải Sơn đã tham gia nhiều dự án thực tế về phát triển mô hình AI, thiết kế và triển khai các giải pháp trên cloud. Anh có thế mạnh ở nhiều lĩnh vực như: Cloud Computing, Machine Learning, Deep Learning, AI. Chia sẻ cùng học viên FUNiX, mentor Hải Sơn cho hay trước khi có điện toán đám mây (cloud computing), các cá nhân và doanh nghiệp phải làm hầu hết mọi thứ nếu như muốn xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin, bao gồm tự lắp đặt phần cứng; tự thiết lập mạng, tạo tường lửa, cài đặt các phần mềm; chịu trách nhiệm cho các vấn đề về bảo mật, bảo dưỡng, bảo trì... Những vấn đề này tốn nhiều công sức và tiền bạc cho doanh nghiệp và tổ chức.

Điện toán đám mây giúp giải quyết toàn bộ các vấn đề bên trên. Khi sử dụng dịch vụ này, các nhà cung cấp sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hầu hết thao tác mất thời gian như thiết lập, bảo trì hệ thống; tất cả tài nguyên phần cứng sẽ được ảo hóa và hoàn toàn có thể truy cập thông qua Internet. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tập trung xây dựng hệ thống, thay vì phải lo về các cơ sở hạ tầng phía dưới.

Kỹ sư điện toán đám mây cũng là một ngành nghề nhiều tiềm năng phát triển. Thống kê từ trang IT Topdev chỉ ra những lĩnh vực mà nhân sự được trả lương cao nhất trong nghề lập trình được chia thành 2 nhóm lớn: công nghệ cao liên quan đến AI/học máy và điện toán đám mây. Trong đó, một nhân sự có khoảng 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện toán đám mây sẽ có mức lương vào khoảng 1.500 - 1.750 USD một tháng.

Mentor Nguyễn Hải Sơn khuyên các bạn học IT đều nên trang bị kiến thức về cloud computing. Dù có thể chưa có cơ hội thực hành xây dựng các giải pháp cloud tại doanh nghiệp, điều này sẽ mở rộng nhiều cơ hội nghề nghiệp triển vọng trong tương lai.

Mentor Nguyễn Hải Sơn giới thiệu về chứng chỉ Cloud computing with AWS tại FUNiX. Ảnh chụp màn hình zoom FUNiX.

Chia sẻ cùng các xTer, mentor Hải Sơn cũng giới thiệu chứng chỉ Cloud computing with AWS tại FUNiX và giúp học viên hiểu hơn về khóa học Cloud computing with AWS tại FUNiX (Điện toán đám mây với AWS). Là một trong ba nhà cung cấp dịch vụ cloud phổ biến nhất thế giới, cùng với Google Cloud và Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) được FUNiX lựa chọn đưa vào khóa học do có độ phủ cũng như số lượng dịch vụ lớn nhất. Bên cạnh đó, AWS cung cấp hệ thống academy, với nhiều tài nguyên miễn phí để người học thực hành.

Kéo dài trong 30 tuần, khóa học Điện toán đám mây với AWS tại FUNiX trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về việc thiết kế, vận hành và sử dụng các dịch vụ trên môi trường điện toán đám mây AWS. Đồng thời, khóa học cũng giúp học viên phát triển, triển khai và gỡ lỗi ứng dụng dựa trên đám mây bằng các dịch vụ của AWS.

Khóa học dành cho mọi đối tượng, đặc biệt đối với những người có kỹ năng: thành thạo một ngôn ngữ lập trình cơ bản. sử dụng được ngôn ngữ lập trình để xây dựng ứng dụng Web, có kiến thức về hệ thống phần mềm. Trong trường hợp chưa có đầy đủ các kiến thức điều kiện, các bạn cần học thêm chứng chỉ điều kiện của chương trình Cloud Computing, bao gồm các môn học: Lập trình Python cơ bản; Xây dựng website với Python và Hệ thống thông tin.

Hoàn thành khóa học, người học có thể xây dựng giải pháp cloud cho doanh nghiệp của mình hoặc làm việc trong các công ty chuyên cung cấp giải pháp cloud như Viettel, VinID, FPT Cloud, ở các vị trí như Chuyên gia Kiến trúc cho điện toán đám mây (Cloud Architect); Chuyên gia Phát triển ứng dụng điện toán đám mây (Cloud Developer); Chuyên gia Quản trị hạ tầng điện toán đám mây (Cloud Infrastructure Manager)..

Vân Nguyễn