CLB Việt Nam vào bán kết bóng chuyền nữ châu Á

PhilippinesBình Điền Long An đánh bại CLB Đài Loan Cao Hùng Taipower 3-1 để vào bán kết giải bóng chuyền nữ CLB châu Á 2025, chiều 25/4.

Cao Hùng vào tứ kết với ngôi nhất bảng B, sau khi hạ Hip Hing (Hong Kong) 3-0 và Petro Gazz Angels (Philippines) 3-1. Trong khi đó, Long An đứng nhì bảng C khi thua Bắc Kinh BAIC Motor (Trung Quốc) 2-3 và thắng Saipan Tehran (Iran) 3-1.

Tại nhà thi đấu Philsports, hai đội thể hiện sự cân bằng. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam nhỉnh hơn ở khâu tấn công ghi điểm, với sự đan xen giữa bộ ba Lữ Thị Phương (19 điểm), Vi Thị Như Quỳnh (18) và Trần Thị Thanh Thúy (14). Trong khi đó, Cao Hùng dựa nhiều vào chủ công Hsu Wan-yun (20 điểm).

CLB Bình Đình Long An thi đấu tại giải bóng chuyền nữ CLB châu Á 2025 ở Philippines. Ảnh: AVC

Ở hai set đầu, lỗi bước một là chủ đạo khiến hai đội lần lượt thất bại. Cao Hùng thua 20-25 sau khi mắc chín lỗi ở set một. Sang set hai, Long An mắc sáu lỗi cùng hai lần bị giao bóng ghi điểm trực tiếp, dẫn đến thua 17-25.

Hai set đầu chỉ diễn ra trong khoảng 22 phút, trái ngược với kịch tính ở hai set sau. Long An lần lượt mất 26 phút và 36 phút để hạ đối thủ với tỷ số sít sao.

Set ba diễn ra giằng co khi hai đội thay phiên nhau tạo cách biệt hai điểm cho đến 20-20. Thanh Thúy cùng đồng đội thủ tốt rồi triển khai đập bóng ăn điểm liên tục. Set đấu khép lại bằng chiến thắng 25-22 cho Long An, với pha đập bóng chạm mép lưới rơi sàn ăn điểm của Lữ Thị Phương.

Đến set quyết định, Long An tạo khoảng cách 5-2, trước khi Hsu Wan-yun đập lỏng tay đưa bóng rơi vào giữa gỡ 8-8. Kịch tính đến khi Cao Hùng phòng thủ hơn ba chạm để bị dẫn 13-15. Ban huấn luyện quyết định khiếu nại cho rằng bóng đã chạm tay Thanh Thúy trước. Ban đầu, trọng tài xác định khiếu nại thành công nhưng phía Long An cho rằng góc quay chưa thể xác định rõ. Cuối cùng, sau năm phút, trọng tài không tính điểm và yêu cầu hai đội đánh lại. Ngay lập tức, Nguyễn Thị Trà My phát bóng ăn điểm trực tiếp.

Vi Thị Như Quỳnh (áo xanh) thi đấu tại giải bóng chuyền nữ CLB châu Á 2025. Ảnh: AVC

Thầy trò HLV Thái Quang Lai duy trì cách biệt hai điểm đến 19-17, rồi gia tăng lên 23-20. Tuy nhiên, pha phát bóng rúc lưới của Trà My và đỡ bước một lỗi của Thanh Thúy tiếp thêm hy vọng cho đại diện Đài Loan. Long An xin hội ý để ngắt mạch trước khi trở lại để Thanh Thúy đập bóng ghi điểm 24.

Chiến thắng đã ở gần nhưng Long An lại để tuột khi để đối phương hai lần đập bất chắn gỡ hòa. Tuy nhiên, sự chính xác của Vi Thị Như Quỳnh giúp đội không bị dẫn ngược. Phải đến match-point thứ năm, Long An mới có thể thắng nhờ đối phương mắc lỗi chạm lưới. Cao Hùng khiếu nại vớt vát hy vọng, nhưng video quay chậm cho thấy lỗi rõ ràng và thua chung cuộc 26-28.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam có đại diện vào bán kết giải bóng chuyền nữ CLB châu Á. Ở kỳ giải 2023, đội tuyển nữ Việt Nam, với tên Sport Center 1, đã vô địch khi thắng CLB Thái Lan Diamond Food-Fine Chef 3-2 ở chung kết. Đến chung kết 2024, Ninh Bình thua CLB Nhật Bản NEC Red Rockets 0-3.

Bình Điền Long An sẽ vào bán kết gặp đối thắng ở cặp Bắc Kinh BAIC Motor – Petro Gazz Angels. Trận bán kết còn lại là giữa Zhetysu (Kazakhstan) và Nakhon Ratchasima QminC (Thái Lan).

Bán kết diễn ra vào chiều mai 26/4.

Cup CLB bóng chuyền nữ châu Á 2025 diễn ra từ 20/4 đến 27/4 tại Philippines. Giải thiếu các CLB hàng đầu của Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ cử đội đứng thứ năm ở giải Quốc gia là Bắc Kinh BAIC Motor.

Chủ nhà Philippines có ba đại diện là đương kim vô địch quốc gia Petro Gazz Angels, á quân Creamline Cool Smashers và đội thứ ba PLDT High Speed Hitters. Bảy CLB khác là những nhà vô địch quốc gia 2024, gồm Bình Điền Long An (Việt Nam), Queensland Pirates (Australia), Hip Hing (Hong Kong), Saipa Tehran (Iran), Al Naser (Jordan), Zhetysu (Kazakhstan) và Nakhon Ratchasima QminC (Thái Lan). Trong khi đó, Đài Loan cử á quân Cao Hùng Taipower.

12 đội chia làm bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra bốn đội nhất và bốn đội nhì vào tứ kết. Hai đội vào chung kết sẽ giành vé dự giải vô địch bóng chuyền nữ CLB thế giới 2025.

Đây là lần thứ 25 giải đấu được tổ chức. Các CLB Trung Quốc vô địch nhiều nhất với 8 lần. Xếp sau là Thái Lan (6), Nhật Bản, Kazazkhstan (4), Hàn Quốc và Việt Nam (1).

Hiếu Lương