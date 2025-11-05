CLB TP HCM lần đầu thắng trên sân nhà ở V-League

CLB TP HCM cắt chuỗi bốn trận toàn thua sân nhà khi thắng ngược Hải Phòng 2-1 ở vòng 10 V-League 2025-2026 tối 5/10.

Từ đầu mùa, TP HCM đã chơi 4 trận trên sân Gò Đậu, lần lượt thua CAHN 0-3, CATPHCM 1-3, Đà Nẵng 1-2 và Hà Nội FC 2-3. Còn lại họ có hai chiến thắng trước HAGL 3-0 và Nam Định 1-0 trên sân khách. Thầy trò ông Đặng Trần Chỉnh đang rất cần một chiến thắng để tạo động lực cho các cầu thủ và kéo khán giả đến sân.

Trong khi đó, Hải Phòng đang rất tự tin với chuỗi 5 trận bất bại. Dưới tài thao lược của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng thi đấu hiệu quả và bùng nổ. Họ chen chân vào nhóm đầu và thậm chí được xem như một ứng viên tiềm tàng trên đường đua vô địch. Lịch sử cũng ủng hộ Hải Phòng khi họ thắng 4, hòa ba và chỉ thua một qua 8 lần gặp TP HCM.

Các cầu thủ Becamex TP HCM mừng chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng 10 V-League 2025-2026, tối 5/11 trên sân Gò Đậu. Ảnh: TP HCM FC

Nhưng tương quan đó không được thể hiện trên sân Gò Đậu tối nay. TP HCM khát khao chiến thắng và nhập cuộc rất quyết tâm, trong khi Hải Phòng đá chậm, chủ động phòng ngự phản công. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Đình Triệu.

Khi đang miệt mài tìm bàn thắng, TP HCM bất ngờ dính đòn phản công ở phút 33. Từ pha dàn xếp tốc độ, Hải Phòng đưa bóng ra cánh phải để Luiz Antonio căng ngang cho ngoại binh Fred Friday đệm bóng cận thành mở tỷ số. Đây là bàn thứ 6 của tiền đạo người Nigeria.

Phải sang hiệp hai, TP HCM mới tấn công mạch lạc hơn. Bóng thường xuyên luân chuyển từ hai cánh, trước khi được đưa vòng cấm để các tiền đạo kết thúc. Phút 74, từ cú sút trong vòng cấm của Tùng Quốc, bóng chạm tay đội trưởng Triệu Việt Hưng khiến Hải Phòng bị phạt đền.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Trần Việt Cường bình tĩnh sút căng phải góc trái. Thủ môn Đình Triệu đoán đúng hướng, bay người hết cỡ nhưng không thể cứu thua.

Hải Phòng đáp trả quyết liệt, nhưng lại không gặp may mắn khi cú đánh đầu của Friday ở phút 85 đập trúng xà ngang. Không tận dụng được cơ hội, đội khách phải trả giá đắt khi phút 89, tiền vệ Thanh Nhân thoát xuống tứ cánh trái rồi chuyền bổng vào vòng cấm, loại thủ môn Đình Triệu để tiền đạo Ismaila dễ dàng đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-1.

"Chiến thắng đầu tiên trên sân nhà luôn mang lại niềm vui lớn", tiền vệ Việt Cường nói sau trận. "Chúng tôi gặp khó khăn từ giai đoạn đầu mùa, nhưng dần rút kinh nghiệm, khai thác những điểm mạnh và khắc phục hạn chế để kiếm điểm từng trận một. Toàn đội phải cố gắng nhiều hơn nữa trong giai đoạn tới".

Chiến thắng này giúp TP HCM lên thứ 8 với 11 điểm. Còn Hải Phòng đứng thứ 4 khi có 17 điểm. Ở vòng 11 ngày 9/11, Hải Phòng về sân nhà tiếp Đà Nẵng còn TP HCM làm khách trước SLNA.

Đức Đồng