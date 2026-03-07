CLB Ninh Bình thay tướng nhưng chưa đổi vận

Ninh BìnhNinh Bình ngắt mạch ba trận thua, nhưng chỉ hòa đội cuối bảng Đà Nẵng 1-1 khi tân HLV Vũ Tiến Thành ra mắt ở vòng 15 V-League 2025-2026 tối 7/3.

Từ đầu năm 2026, Ninh Bình chưa thắng. Đội lần lượt thua Công an Hà Nội (CAHN) 2-3, HAGL 1-2 và Nam Định 2-3. Kết quả này khiến họ sa thải HLV Gerard Albadalejo, rồi đưa Giám đốc Kỹ thuật Vũ Tiến Thành từ HAGL về thay thế 4 ngày trước cuộc tiếp đón Đà Nẵng.

Trên sân Ninh Bình, HLV Vũ Tiến Thành gần như giữ nguyên đội hình xuất phát và cách chơi. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận trước khi mở tỷ số ở phút 20. Gustavo Henrique đưa bóng sang biên phải để Trương Tiến Anh tạt vào vòng cấm, rồi chính tiền đạo Brazil đánh đầu đập trúng trung vệ Nguyễn Đức Anh đổi hướng thành bàn.

Đội trưởng CLB Ninh Bình Nguyễn Hoàng Đức (áo đỏ) thất vọng trong trận hòa Đà Nẵng 1-1 ở vòng 15 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 7/3/2026. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, quãng thời gian sau chứng kiến Ninh Bình mất kiểm soát, khi để đối phương liên tục bắn phá và phải nhờ sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm để đứng vững. Phút 23, thủ môn sinh năm 1993 cản cú đánh đầu cận thành của Lucas Ribamar, rồi cú sút xa của Joel Pissano. 7 phút sau, Ribamar sút chân trái vào góc phải tiếp tục không thắng được Văn Lâm. Đến phút 67, thủ môn Việt kiều tiếp tục từ chối một cú sút xa, khiến Pissano ôm đầu nuối tiếc.

Văn Lâm chỉ chịu khuất phục ở phút 70, sau khi đồng đội mắc sai lầm. Patrick Marcelino khống chế bóng lỗi trong vòng cấm, để Phan Văn Long cướp rồi vượt qua, trước khi chuyền dọn cỗ cho Ribamar ghi bàn gỡ hòa.

Ở phía đối diện, Nguyễn Văn Toản cũng có màn trình diễn ấn tượng. Phút 58, cựu thủ môn U23 Việt Nam đẩy được cú đánh đầu cận thành của Imoh Friday, rồi tiếp tục phản xạ xuất thần trước cú bay người đánh đầu bồi của Đức Chiến.

15 phút cuối trận, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Đà Nẵng. Nhiều cơ hội mười mươi được tạo ra nhưng bị phung phí. Phút 80, Geovane dứt điểm cận thành bị trung vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Phi Long cản trước vạch vôi. Đến phút 89, cú sút xa trái phá của Hoàng Đức chệch cột phải. Sau đó, tiền vệ sinh năm 1998 chọc khe cho Friday vượt qua hậu vệ rồi thủ môn Văn Toản, nhưng cú sút vào lưới trống đập trúng Đức Anh rồi cột dọc phải.

Pha bỏ lỡ ấy khiến toàn bộ thành viên Ninh Bình đứng hình. Hoàng Đức ôm đầu và nhăn mặt, còn một số đồng đội nằm ra sân tiếc nuối. Ba phút bù còn lại vẫn không đủ để Ninh Bình ghi thêm bàn thắng và chấp nhận kết thúc trận ra mắt HLV mới bằng tỷ số hòa 1-1.

Ninh Bình có cùng 28 điểm như Thể Công, nhưng chiếm vị trí thứ hai do hơn hiệu số bàn thắng thua (+12 so với +8), dù vậy lại thi đấu nhiều hơn một trận. Tuy nhiên, cuộc đua vô địch ngày càng trôi xa tầm tay khi đã kém CAHN 7 điểm và thi đấu nhiều hơn hai trận.

Ở cuối bảng, Đà Nẵng đẩy PVF-CAND xuống thứ 14. Hai đội có cùng 11 điểm, nhưng Đà Nẵng hơn hiệu số bàn thắng thua (-6 so với -13).

Vào ngày mai 8/3, PVF-CAND sẽ tiếp đón Nam Định, còn CAHN đá trận derby thủ đô với Hà Nội FC.

Đội hình xuất phát

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Patrick Marcelino, Đỗ Thanh Thịnh, Trần Bảo Toàn, Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo, Dụng Quang Nho, Đức Chiến, Hoàng Đức, Geovane Magno, Gustavo Henrique

Đà Nẵng: Văn Toản, Quế Ngọc Hải, Đỗ Phi Long, Hồng Phúc, Đặng Anh Tuấn, Joel Pissano, Phi Hoàng, Trần Ngọc Sơn, Phan Văn Long, Lucas Ribamar, Võ Nguyên Hoàng.

Hiếu Lương