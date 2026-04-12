CLB nam Bundesliga bổ nhiệm HLV trưởng nữ

ĐứcCLB Union Berlin tạo dấu mốc lịch sử tại Bundesliga khi bổ nhiệm bà Marie-Louise Eta làm HLV trưởng tạm quyền đội nam đến hết mùa giải 2025-2026.

Đây là lần đầu tiên một HLV nữ dẫn dắt đội bóng nam tại một trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Quyết định được đưa ra sau khi Union Berlin sa thải HLV Steffen Baumgart, người không thể cải thiện phong độ đội bóng trong giai đoạn hai. Trận thua 1-3 trước đội cuối bảng Heidenheim trở thành giọt nước tràn ly, buộc ban lãnh đạo phải hành động. Dù đứng thứ 11 trong số 18 đội, Union Berlin chỉ thắng hai trong 14 trận tại Bundesliga kể từ đầu năm 2026, khiến khoảng cách an toàn với nhóm đèn đỏ chỉ còn 7 điểm.

Trợ lý tạm quyền đội nam Union Berlin, Marie-Louise Eta, trở thành nữ HLV cấp cao đầu tiên trực tiếp tham gia chỉ đạo một trận đấu nam tại Champions League, trong trận gặp SC Braga trên sân Municipal de Braga, Bồ Đào Nha ngày 29/11/2023. Ảnh: Reuters

Union Berlin trao quyền cho Eta vì bà vốn đã quen thuộc với hệ thống CLB. Nữ HLV 34 tuổi gia nhập ban huấn luyện đội nam tháng 7/2023 và trở thành nữ trợ lý đầu tiên trong lịch sử Bundesliga vào cuối năm đó. Đầu năm 2024, bà từng tạm quyền chỉ đạo một trận đấu khi HLV trưởng khi đó bị treo quyền chỉ đạo, trở thành phụ nữ đầu tiên đứng trên đường biên dẫn dắt một đội tại Bundesliga.

Giám đốc bóng đá nam Horst Heldt thừa nhận quyết định thay tướng xuất phát từ tình hình đáng lo ngại của đội bóng. "Chúng tôi đã có một nửa sau mùa giải rất thất vọng", ông Heldt nói. "Vị trí trên bảng điểm không phản ánh hết nguy cơ hiện tại. Những gì đội thể hiện gần đây không cho thấy khả năng xoay chuyển tình thế, nên chúng tôi cần một khởi đầu mới".

Eta sẽ dẫn dắt đội nam trong giai đoạn cuối mùa, trước khi chuyển sang đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội nữ của CLB từ mùa hè 2026, kế hoạch đã được định trước. "Khoảng cách điểm số ở nửa dưới bảng điểm cho thấy chúng tôi vẫn chưa an toàn", Eta nói. "Tôi rất vui khi được tin tưởng làm nhiệm vụ này. Điểm mạnh của Union Berlin luôn là tinh thần đoàn kết trong hoàn cảnh khó khăn, và tôi tin đội sẽ giành được những điểm số quan trọng".

Marie-Louise Eta thời còn thi đấu.

Trước khi chuyển sang huấn luyện, Eta từng có sự nghiệp cầu thủ đáng chú ý. Bà là tuyển thủ trẻ của Đức và giành danh hiệu Champions League nữ năm 2010 cùng Turbine Potsdam. Sau khi giải nghệ năm 2018, Eta nhanh chóng chuyển hướng sang công tác huấn luyện và từng dẫn dắt đội U19 của Union Berlin từ tháng 7/2025.

Việc bổ nhiệm Eta mở ra một cột mốc mới về bình đẳng giới trong bóng đá đỉnh cao. Trong nhiều năm, vai trò HLV trưởng ở các giải nam hàng đầu gần như là vùng cấm với phụ nữ. Những bước tiến trước đây chủ yếu dừng ở cấp độ trợ lý hoặc các giải đấu thấp hơn. Tuy nhiên, quyết định của Union Berlin cho thấy sự thay đổi trong tư duy của các CLB. Dù vậy, Eta sẽ phải đối mặt với áp lực lớn về kết quả. Nếu không thể giúp đội trụ hạng, câu chuyện lịch sử có thể nhanh chóng bị lu mờ bởi thực tế khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp.

Trận ra mắt của Eta dự kiến diễn ra ngày 18/4, khi Union Berlin tiếp Wolfsburg, đối thủ cũng đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng.

Hoàng An (theo BBC Sport, Sun)