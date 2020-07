CLB Hà Nội giậm chân tại chỗ

Đội đương kim vô địch Hà Nội bị Đà Nẵng cầm hòa 1-1 ở vòng 9 chiều 12/7, tiếp tục đứng thứ V-League 2020.

*Bàn thắng: Văn Long 42' - Hùng Dũng 35'.

Hà Nội không đạt phong độ tốt gần đây do đội hình sứt mẻ bởi hàng loạt chấn thương. Tuy nhiên, họ vẫn chiếm ưu thế và tạo ra nhiều pha phối hợp tốt trong không gian hẹp. Hai mùa gần đây, Đà Nẵng đều thất bại khi tiếp Hà Nội. Do vậy, HLV Lê Huỳnh Đức đã chọn một lối đá biết mình biết ta. Đội chủ nhà pressing nhiệt huyết nhưng cũng biết cách lui về phòng ngự số đông ở những thời điểm then chốt.

Đà Nẵng - Hà Nội

Hà Nội chủ yếu lên bóng ở cánh phải, tận dụng khả năng kiến tạo của Văn Kiên. Sự ăn ý giữa hậu vệ này với Văn Quyết và Hùng Dũng khiến hàng thủ Đà Nẵng nhiều phen lúng túng. Từ một quả treo bóng của Văn Kiên, Hùng Dũng đón bóng bật ra và vô-lê chân trái vọt xà. Ít phút sau, Văn Toàn chọc khe để Văn Kiên loại bỏ hậu vệ chủ nhà, nhưng cú sút chéo góc của anh bị thủ thành Tuấn Mạnh cản phá.

Sức ép được đội khách gia tăng vào giữa hiệp 2. Văn Xuân và Văn Kiên liên tiếp thử vận may với những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Liên tiếp bị dồn ép, hàng thủ Đà Nẵng mắc sai lầm. Sở hữu chiều cao 1m93 nhưng trung vệ Igor Jelic lại để Văn Kiên tạt bóng qua đầu. Văn Quyết chờ ở phía sau và đánh đầu đập đất, khiến Tuấn Mạnh vất vả cản phá. Bóng từ từ hướng về phía khung thành và Hùng Dũng lao vào đá bồi, đảm bảo pha bóng kết thúc với bàn mở tỷ số cho đội khách.

Hùng Dũng chia vui với đồng đội sau khi ghi bàn thứ hai ở V-League mùa này. Ảnh: Minh Huy.

Bị dẫn bàn, Đà Nẵng buộc phải dâng đội hình để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, độ hiệu quả trong những pha lên bóng của họ không cao. Grace Tanda, Đức Chinh hay Văn Long tỏ ra khá đơn độc giữa vòng vây của các hậu vệ Hà Nội. Tuy nhiên, từ một pha đá phạt bên cánh trái của Thanh Hải, đội chủ nhà bất ngờ gỡ hòa. Văn Long thoát khỏi sự kèm cặp của Văn Dũng và đánh đầu tung lưới Tấn Trường ở cự ly gần, mặc cho Thành Chung nỗ lực gây sức ép.

Đầu hiệp 2, Hà Nội quyết định bung sức lần nữa để ép sân. Nhưng họ không còn tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn như hiệp 1. Trung phong Rimario tỏ ra quá đơn độc trong khi những pha leo biên của Văn Kiên dần bị Đà Nẵng bắt bài. Những quả tạt của hậu vệ này cũng không còn chính xác. Giữa hiệp, HLV Chu Đình Nghiêm đưa Quang Hải và Minh Dĩ vào sân để gây đột biến.

Văn Long duy trì phong độ ấn tượng khi ghi bàn thứ tư cho Đà Nẵng mùa này. Ảnh: Phi Hải.

Quang Hải vắng mặt hai vòng gần đây do chấn thương và sự trở lại của anh mang theo hy vọng chiến thắng của CĐV đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, tiền vệ tuyển Việt Nam tiếp tục gây thất vọng. Tình huống đáng chú ý nhất Quang Hải tạo ra là pha vô-lê trước vòng cấm, đưa bóng đập người một cầu thủ Đà Nẵng đi hết biên dọc. Tiền vệ nhỏ con Minh Dĩ cũng không đóng góp được nhiều. Thậm chí, một pha mất bóng trước vòng cấm của anh còn khiến khung thành Tấn Trường bị đe dọa bởi cú sút của Thanh Hải.

Dù Hà Nội tấn công nhiều, tình huống nguy hiểm nhất lại thuộc về đội chủ nhà. Văn Long dốc bóng đầy nỗ lực ở cánh trái rồi ngoặt lại để vượt qua Thành Chung. Anh căng ngang thuận lợi cho Thanh Hải nhưng ở cự ly gần và phía trước là khung thành rộng mở, tiền vệ Đà Nẵng dứt điểm ra ngoài. Pha bỏ lỡ này khiến bản thân Thanh Hải, các đồng đội, ban huấn luyện và khán giả trên sân Hòa Xuân tiếc nuối.

Hà Nội vấp phải sự chống trả quyết liệt của Đà Nẵng trong hiệp 2. Ảnh: Minh Huy.

Nỗ lực tấn công trong những phút còn lại của đội khách vấp phải sự chống trả quyết liệt của Đà Nẵng. HLV Huỳnh Đức thay mới hàng tiền đạo để duy trì khả năng pressing trong những phút cuối, với ý đồ giữ lại một điểm. Điều này gây tác dụng ngược vì sau một pha tranh chấp quyết liệt ở gần điểm phạt góc bên phần sân Hà Nội, Trọng Hóa nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh cùi chỏ với Đức Huy. Tuy nhiên, Hà Nội chỉ chơi hơn người trong vài phút bù giờ và chừng đó không đủ để họ chuyển hóa lợi thế thành bàn thắng.

Hà Nội giậm chân ở vị trí thứ tám, cùng có 12 điểm như Đà Nẵng nhưng đứng dưới vì kém chỉ số phụ. Ở vòng tiếp theo, ĐKVĐ V-League sẽ tiếp Hải Phòng còn Đà Nẵng tiếp Quảng Ninh.

Quang Huy