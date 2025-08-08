CLB Công an TP HCM ra mắt

Đội bóng ngành công an vang bóng một thời của TP HCM chính thức tái xuất sân cỏ Việt Nam, tham dự V-League mùa 2025-2026.

CLB Công an TP HCM tái lập sau khi được chuyển giao từ CLB TP HCM. Cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức làm HLV trưởng, cùng các trợ lý Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Trí Cường.

"Chúng tôi rất vui khi được trở lại đội bóng, nơi đã đào tạo và chúng tôi trưởng thành, thành danh ở đây", ông Đức chia sẻ trong buổi xuất quân chiều 8/8. "Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng lối chơi đẹp mắt, hiệu quả cùng một tinh thần thi đấu nhiệt huyết, vì màu cờ sắc áo công an. Chúng tôi chưa đặt mục tiêu thành tích nặng nề, mà cố gắng để lấy lại hình ảnh bóng đá công an ngày xưa".

CLB Công an TP HCM trong lễ xuất quân tham dự mùa giải 2025-2026, chiều 8/8. Ảnh: Đức Đồng

Theo kế hoạch, những cầu thủ có nhiều đóng góp các mùa trước của CLB TP HCM như Partrick Lê Giang, Endrick, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Huy Toàn... được giữ lại. Bên cạnh đó, đội tăng cường nhiều cầu thủ chất lượng, nổi bật là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (từ Becamex TP HCM), tiền vệ Phạm Đức Huy (từ Nam Định), Đặng Văn Lắm (Quảng Nam), tiền vệ Phạm Văn Luân (Công An Hà Nội), Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND), Lê Quang Hùng (Đà Nẵng)... Ngoại binh có trung vệ Matheus Felipe (Brazil) và tiền vệ Samuel Bastien (Bỉ).

Nguyễn Tiến Linh mới cập bến nhưng đã được tin tưởng trao băng đội trưởng. Quả Bóng Vàng Việt Nam 2024 cho biết, sẽ nỗ lực hết mình để đội có thành tích tốt nhất. "Được khoác lên mình màu áo này một vinh dự lớn. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất, tái hiện lại những vinh quang mà đội ngày xưa từng giành được", anh nói.

Lúc 19h15 ngày 16/8, CLB Công an TP HCM ra quân gặp Hà Nội FC trên sân Thống Nhất ở vòng một V-League 2025-2026.

CLB Công an TP HCM Quá khứ vàng son của CLB Công an TP HCM.

CLB Công an TP HCM ra đời năm 1979, cùng với Cảng Sài Gòn, Hải Quan là những tên tuổi lớn và giàu truyền thống của bóng đá TP HCM. Nơi đây sản sinh ra hàng loạt danh thủ như Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Nguyễn Liêm Thanh, Phùng Thanh Phương, Nguyễn Việt Thắng, Hứa Hiền Vinh hay Châu Trí Cường...

Trong thời kỳ vàng son, Công an TP HCM vô địch quốc gia 1995, á quân giải 1993-1994, 1996, 1999-2000, 2001-2002. Đến năm 2002, đội bóng giải thể.

Đức Đồng