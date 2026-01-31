CLB Công an Hà Nội sẵn sàng để cầu thủ ra nước ngoài thi đấu

Hưng YênPhó Chủ tịch CLB Công an Hà Nội Trần Văn Hùng cho rằng, cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu là cách để cống hiến tốt hơn cho đội tuyển Quốc gia.

"Nếu các cầu thủ có nguyện vọng và có thể đáp ứng được yêu cầu từ các nền bóng đá tiên tiến như Nhật Bản hay châu Âu, chúng tôi sẽ tạo điều kiện", Đại tá Trần Văn Hùng nói chiều 31/1. "Việc thi đấu ở các nền bóng đá lớn cũng là cách để có thể cống hiến tốt hơn cho nền bóng đá và ĐTQG Việt Nam".

Phó Chủ tịch CLB Công an Hà Nội (CAHN) Trần Văn Hùng phát biểu sau lễ tuyên dương Nguyễn Đình Bắc, Phạm Minh Phúc và Phạm Lý Đức - bộ ba vừa cùng Việt Nam giành HC vàng SEA Games 33 và HC đồng U23 châu Á 2026. Trong hành trình ấy, Đình Bắc được đánh giá là nguồn cảm hứng dẫn dắt đội tuyển. Tính từ chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, tiền đạo sinh năm 2004 đã ghi 10 và kiến tạo 6 trong 31 bàn thắng của đội tuyển, qua ba giải chính thức và một vòng loại.

Tiền đạo Công an Hà Nội Nguyễn Đình Bắc (phải) mừng bàn ấn định tỷ số 3-2 trước Nam Định ở trận tranh Siêu cup Quốc gia 2024-2025, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 9/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Đình Bắc thừa nhận cũng muốn ra nước ngoài thi đấu nếu có cơ hội, với điểm đến tiềm năng là Nhật Bản. HLV Kim Sang-sik cũng khuyên học trò không hài lòng với vị trí hiện tại. "Cậu ấy phải phấn đấu đến mục tiêu cao hơn, nên thử thách ở giải đấu cao hơn V-League, như ở châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc", nhà cầm quân sinh năm 1976 cho biết.

Đình Bắc gia nhập CAHN từ giữa năm 2024, đã ghi 5 bàn thắng sau 38 trận. Trước đó, cầu thủ gốc Nghệ An trưởng thành từ lò đào tạo Quảng Nam, rồi lên đội một năm 2023. Cùng năm, anh giành chức vô địch, danh hiệu Cầu thủ hay nhất và Vua phá lưới giải hạng Nhất Quốc gia.

CAHN có hai cầu thủ được đào tạo trong nước từng ra nước ngoài thi đấu, là Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Hải thi đấu cho Pau FC ở giải hạng Nhì Pháp - Ligue 2 mùa 2022-2023. Trong khi đó, Hậu chơi cho SC Heereveen ở giải VĐQG Hà Lan mùa 2019-2020.

Ngoài vấn đề cầu thủ xuất ngoại, Phó Chủ tịch Hùng cho biết thành công của U23 Việt Nam tiếp thêm động lực để CAHN tiếp tục đầu tư cho đào tạo trẻ. Đội đang hợp tác với SK Slavia Prague của CH Czech. Bên cạnh đó, một số CLB như Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) hay Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) cũng tìm hiểu để hợp tác làm bóng đá trẻ cùng CAHN.

Ở trong nước, CAHN có quy chế phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, để cùng tìm tài năng về đào tạo. Hôm 30/1, CAHN còn ký hợp tác chiến lược với Học viện bóng đá Nutifood để đào tạo trẻ tại Hà Nội.

CAHN đang hướng đến trận "chung kết lượt đi" V-League 2025-2026 với Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy vào ngày mai 1/2. CAHN hiện đứng nhì bảng với 26 điểm, kém đối thủ một điểm và thi đấu ít hơn một trận.

Thầy trò Mano Polking cũng hướng tới vòng 1/8 AFC Champions League Two gặp Tampines Rovers của Singapore vào ngày 11/2 và 18/2. Trong khi đó, đội đã dừng bước ở vòng 1/8 Cup Quốc gia và vòng bảng Cup CLB Đông Nam Á.

Hiếu Lương