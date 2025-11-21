CLB Công an Hà Nội bị phạt vụ hỗn chiến ở Cup C2 châu Á

Trung QuốcCác cầu thủ thoát án kỷ luật, nhưng CLB Công an Hà Nội bị phạt tiền sau vụ hỗn chiến với Bắc Kinh Quốc An ở AFC Champions League Two 2025-2026.

Ban kỷ luật LĐBĐ châu Á (AFC) xác định hành vi của cầu thủ Công an Hà Nội (CAHN) và Bắc Kinh là "gây tiếng xấu cho trận đấu". Mỗi đội bị phạt 5.000 USD, tức khoảng 125 triệu đồng.

Quyết định kỷ luật có vào ngày 19/11, tức hơn hai tháng kể từ trận hòa 2-2 trên sân Công nhân ở Trung Quốc vào tối 18/9. Các cầu thủ tham gia tưởng chừng sẽ nhận án phạt nguội, nhưng sau cùng, không chịu hình thức kỷ luật nào.

CLB Trung Quốc và Công an Hà Nội hỗn chiến, bị CĐV ném vật thể lạ Cầu thủ Công an Hà Nội (áo đỏ) và Bắc Kinh Quốc An (áo xanh) hỗn chiến trong trận hòa 2-2 ở lượt ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Công nhân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/9/2025.

Phút 80, Rogerio Alves và He Yupeng va chạm ở biên trái gần giữa sân theo hướng tấn công của CAHN. Hậu vệ Bắc Kinh ban đầu nằm ở ngoài biên, nhưng dường như cố tình di chuyển vào trong để ngăn đội khách tấn công. Sau đó, xô xát xảy ra. Tuy nhiên, truyền hình không quay vụ va chạm mà lia máy về khu vực kỹ thuật của hai đội. Họ dường như muốn tránh cảnh bạo lực.

Video tình huống sau đó được khán giả Trung Quốc đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội như Weibo, Sina, 163. Xô xát kéo dài khoảng 30 giây nhưng rất căng thẳng.

Khi He Yupeng được chăm sóc y tế, các cầu thủ CAHN yêu cầu đối thủ di chuyển ra ngoài biên để trận đấu được tiếp tục. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh phản ứng, nhất là khi Alan Sebastiao cầm chân He Yupeng lôi ra ngoài biên, dẫn đến xô xát.

Chứng kiến đồng đội bị tấn công, Cao Pendant Quang Vinh, vốn được tách ra trước đó, cũng lao vào ăn thua với Wu Shaocong. Sau đó, Stefan Mauk, Hugo Gomes, Bùi Hoàng Việt Anh, Rogerico Alves cùng một số cầu thủ khác của CAHN phải chạy đến can ngăn.

Lúc này, từ khán đài B của CĐV Bắc Kinh, nhiều vật thể lại được ném xuống cùng tiếng chửi bới.

Cầu thủ xô xát trong trận Công an Hà Nội (áo đỏ) hòa Bắc Kinh Quốc An (áo xanh) 2-2 ở lượt ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Công nhân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/9/2025. Ảnh: Beijing Shooting.

Một chai nước đã rơi trúng đầu nhân viên y tế của Bắc Kinh rồi trúng mặt Lê Phạm Thành Long. Các cầu thủ Bắc Kinh giơ cao tay ra sức trấn an CĐV, rồi cùng cầu thủ CAHN di chuyển ra xa. Tiền vệ Mauk nổi nóng, chỉ tay đấu khẩu lại với nhóm CĐV và cũng được một cầu thủ chủ nhà can ngăn.

Do trận đấu không có VAR, tổ trọng tài người Thái Lan phải tự quyết định bằng những gì mắt thấy. Ban đầu, trọng tài chính Wiwat Jumpaoon rút thẻ vàng cho Cao Quang Vinh và Wu Shaocong. Sau đó, ông chạy về khán đài A để hội ý cùng ba trợ lý, đồng thời thông báo sự việc cho ban tổ chức.

Ban tổ chức sân Công nhân phát loa đề nghị CĐV bình tĩnh. Sau hai phút hội ý, trọng tài Wiwat rút thêm thẻ vàng phạt Stefan Mauk và Wang Ziming. Không có thẻ đỏ sau vụ xô xát.

Sau bốn lượt trận ở bảng E, CAHN và Bắc Kinh có cùng 5 điểm, nhưng đại diện Việt Nam xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua (+2 so với 0). Trong khi đó, Macarthur (Australia) dẫn đầu với 7 điểm, còn Tai Po (Hong Kong) xếp cuối với 4 điểm.

Bảng còn hai lượt trận, để xác định hai đội dẫn đầu vào vòng 1/8 AFC Champions League Two. CAHN sẽ lần lượt tiếp Bắc Kinh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 27/11, rồi làm khách trước Taipo ngày 11/12.

Trung Thu