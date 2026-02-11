CLB bóng đá Maldives cố tình bỏ trận để trụ hạng

Green Streets chủ động không ra sân ở vòng cuối mùa giải VĐQG Maldives, nhờ đó trụ hạng thành công vì hơn hiệu số bàn thắng thua, đẩy đối thủ trực tiếp xuống hạng.

Giải VĐQG Maldives - Dhiraagu Dhivehi Premier League - đang dậy sóng vì Green Streets trụ hạng khi không thực hiện nghĩa vụ thi đấu trong trận gặp New Radiant ở vòng cuối hôm 5/2.

Nếu ra sân và thua New Radiant với cách biệt hơn 4 bàn, Green Streets sẽ xuống hạng do kém hiệu số bàn thắng thua. Nhưng theo quy định của LĐBĐ Maldives (FAM), bất kỳ đội bóng nào bỏ trận sẽ bị xử thua 0-2. Đây là một kết quả "vừa đủ" giúp Green Streets bảo toàn vị trí và trụ lại giải đấu cao nhất.

Dhiraagu Dhivehi mùa 2025-2026 có 10 đội tranh tài, với hai đội đứng cuối phải xuống hạng. Trước vòng cuối, Green Streets xếp thứ 8, giành 12 điểm cùng hiệu số -24 và ghi 17 bàn. Đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng của CLB ra đời năm 2010 là Club Valencia bấy giờ xếp thứ 9, có 9 điểm, hiệu số -30 và ghi 10 bàn.

Green Streets (áo trắng) trong trận thua Maziya 1-2 ở vòng 10 Dhiraagu Dhivehi Premier League hôm 11/12/2025. Ảnh: Facebook / Maziya

Theo cách tính của giải, nếu hai đội bằng điểm thì thành tích thắng thua đối đầu được xét đến trước tiên. Mùa này, Green Streets và Club Valencia mỗi đội thắng một trận khi gặp nhau. Vậy nên, yếu tố hiệu số bàn thắng thua được mang ra phân định, sau đó là số bàn thắng ghi được.

Điểm bất cập là việc các trận vòng cuối của giải không diễn ra đồng thời. Club Valencia thi đấu trước Green Streets một ngày, và họ thắng 2-0. Do đó, Green Streets trước trận cuối gặp New Radiant đã biết được họ đang có lợi thế hiệu số -24 so với -28 của Club Valencia, đồng thời ghi nhiều bàn hơn (17 so với 12).

Thay vì chịu "rủi ro" ra sân thi đấu có thể để thua hơn 4 bàn và dẫn tới kết cục rớt hạng, Green Streets chọn bỏ trận để chỉ bị xử thua 0-2. Cuối cùng, với hiệu số -26 so với -28 của đối thủ, họ trụ hạng thành công.

Vụ việc leo thang khi Club Valencia không chấp nhận ngồi yên. CLB này đã lập tức ra thông cáo cáo buộc đối thủ dàn xếp tỷ số. CLB được thành lập năm 1979 chỉ trích gay gắt hành vi của Green Streets là "đáng ghê tởm", vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của cả Club Valencia lẫn New Radiant.

Các cầu thủ Valencia thắng Eagles 2-0 ở vòng cuối, nhưng vẫn xuống hạng vì thua Green Streets hiệu số. Ảnh: Facebook / Club Valencia

Trước những tranh cãi gay gắt, FAM đã đưa ra án phạt cấm chuyển nhượng và phạt tiền khoảng 3.252 USD với Green Streets. "Nếu Green Streets tái diễn hành vi này, ủy ban sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa", FAM cảnh báo thêm. Tuy nhiên, ở quyết định mang tính then chốt, liên đoàn này vẫn cho phép giữ nguyên kết quả trụ hạng.

Nhưng Club Valencia khẳng định họ không chấp nhận phán quyết từ phía liên đoàn. "Chúng tôi tin rằng quyết định này là sự thiên vị", CLB này thông cáo ngày 10/2, đồng thời tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên LĐBĐ châu Á (AFC) và FIFA để đòi lại công bằng.

Trong khi đó, Green Streets bác bỏ mọi cáo buộc dàn xếp tỷ số. Họ lấy lý do bất khả kháng là sự bùng phát của dịch tiêu chảy và cúm trong nội bộ đội bóng.

"Đội ngũ quản lý và các cầu thủ đã có mặt tại sân đúng giờ, minh chứng rõ ràng cho ý định thi đấu của chúng tôi", thông báo của Green Streets nêu. "Thật không may, nhiều cầu thủ đăng ký gặp vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ra sân. Green Streets hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc hay thao túng kết quả trận đấu".

