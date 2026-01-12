CLB bị xử thua hy hữu giữa trận bóng rổ Champions League

IsraelTrận đấu vòng Play-in của giải FIBA Basketball Champions League (BCL) giữa Hapoel Holon và Trapani Shark hôm 10/1 sớm kết thúc vì sự cố nhân sự.

Trong trận lượt đi tranh suất vào vòng 16 đội của giải bóng rổ cấp CLB tại châu Âu, đội Trapani chỉ mang theo năm cầu thủ trong chuyến đi đến Bulgaria. Trong đó, đại diện Italy có hai cầu thủ thuộc lứa U19 là Luigi Patti (sinh năm 2007) và Francesco Martinelli (2008). Hai gương mặt này chưa từng thi đấu chuyên nghiệp trước đó. Họ cũng phải mặc lại đồng phục của những cầu thủ khác và lấy băng dính dán che phần tên.

Chính Patti và Martinelli là những cầu thủ thi đấu nhiệt tình nhất. Ba gương mặt còn lại gần như không tham gia vào các pha bóng và thể hiện rõ sự khó chịu trong thời gian hội ý. Sau khoảng 5 phút thi đấu, lần lượt Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti và Alessandro Cappelletti rời sân với lý do chấn thương.

Trận đấu không kéo dài quá lâu. Patti dính lỗi cá nhân thứ năm khi hiệp một mới trôi qua sáu phút 54 giây, khiến đội Trapani chỉ còn một cầu thủ đủ điều kiện thi đấu. Theo luật bóng rổ FIBA, trận đấu không thể tiếp diễn nếu một bên không còn đủ hai cầu thủ trên sân. Cuộc so tài khép lại với tỉ số 38-5 nghiêng về phía Hapoel Holon. Đội bóng Israel cũng mặc định giành vé vào vòng 16 đội theo điều lệ giải.

Cầu thủ Trapani (nâu) và Hapoel (vàng) sau khi trận đấu Play-in BCL kết thúc sớm, tại nhà thi đấu Holon Toto Arena, Holon, Israel hôm 10/1. Ảnh: BCL

Lần đầu trong lịch sử các giải đấu của Liên đoàn bóng rổ quốc tế (FIBA), một đội bóng bị xử thua giữa trận. Việc một trận bóng rổ không thể kết thúc là điều hiếm khi xảy ra. Ngay cả khi 13 cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở cuộc ẩu đả kinh hoàng giữa Philippines và Australia tại vòng loại World Cup 2018, trận đấu vẫn được hoàn thành.

Thất bại này là nốt trầm tiếp theo trong mùa giải sóng gió của đội bóng đảo Sicily. Cuối tuần trước, họ bị xử thua 0-20 trước Virtus Bologna tại giải vô địch quốc gia Italy (Lega Basket) cũng do thiếu nhân sự. Trapani chỉ cố gắng gom quân đến Bulgaria nhằm tránh án phạt 700 nghìn USD cho đội bóng bỏ cuộc tại FIBA Basketball Champions League, trong bối cảnh họ gặp khó khăn trầm trọng về tài chính.

Kể từ khi mua lại đội bóng vào năm 2023, chủ sở hữu Valerio Antonini đầu tư mạnh tay khi cải tạo sân nhà Pala Daione, mang về nhiều cầu thủ giỏi và thậm chí còn mua lại một đài truyền hình địa phương để cải thiện mảng truyền thông. Điều đó giúp đội bóng này vô địch Serie A2 ở mùa giải 2023/24, lọt vào top 4 Lega Basket và giành vé vào tứ kết Cup Quốc gia 2024/25. Mùa giải năm nay, Trapani khởi đầu với phong độ cao ở mọi đấu trường. Đội bóng Italy thắng 10 trong 11 trận đầu tiên tại giải VĐQG, đồng thời vượt qua vòng bảng Basketball Champions League.

Tuy nhiên, mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát của ông bầu Antonini, người sở hữu cả đội bóng đá và bóng rổ của địa phương. Kế hoạch xây lại sân bị hủy bỏ vì thiếu nhà tài trợ, các cầu thủ không được nhận lương, tập thể đội bóng bị trừ tới 5 điểm ở giải VĐQG vì chậm nộp thuế. Không dừng lại ở đó, Liên đoàn bóng rổ Italy cũng điều tra vào những sai phạm trong khâu đăng ký nhân sự của Trapani Shark.

Basketball Champions League là giải đấu dành cho các CLB châu Âu, được Liên đoàn bóng rổ thế giới bảo trợ và độc lập với hệ thống EuroLeague - EuroCup, những giải đấu vốn thuộc quyền sở hữu của một số câu lạc bộ. Giải đấu này cũng nằm trong chương trình hợp tác mới giữa NBA và FIBA. Theo đó, sẽ có một giải đấu mới được thành lập tại châu Âu, gồm các đội vô địch quốc gia và những đội có thành tích tốt nhất ở BCL.

Vy Anh