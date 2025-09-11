CLB Arab Saudi 'đủ sức cạnh tranh Top 4 Ngoại hạng Anh'

Tiền đạo Ivan Toney cho rằng nếu thi đấu ở Ngoại hạng Anh, Al Ahli hoàn toàn có thể chen chân vào Top 4.

Chỉ hơn một năm sau khi rời Brentford để sang Saudi Pro League, Toney đã giúp Al Ahli vô địch AFC Champions League, đồng thời ghi 35 bàn. Tiền đạo 29 tuổi nhận xét Saudi League không hề thua kém bóng đá châu Âu. Anh dẫn chứng Al Hilal từng thắng Man City 4-3 tại Club World Cup 2025.

"Cristiano Ronaldo từng chơi khắp nơi và nói Saudi League là giải đấu đẳng cấp", Toney nói với báo Anh Guardian. "Tôi thì tin nếu Al Ahli đá ở Ngoại hạng Anh, chúng tôi cũng đủ sức cạnh tranh Top 4".

Ivan Toney (số 99) trong một trận đấu với Al Hilal ở Arab Saudi mùa giải 2024-2025. Ảnh: Reuters

Theo tiền đạo người Anh, những hoài nghi về bóng đá Saudi chủ yếu đến từ khán giả bên ngoài. Chỉ những cầu thủ chơi bóng ở đó mới cảm nhận rõ mức độ cạnh tranh. "Chúng tôi luôn cảm thấy ngọn lửa nhiệt huyết trên sân hay trong phòng thay đồ", Toney nói thêm. "Không quan trọng có 10, 10.000 hay 20.000 khán giả, nhiệm vụ của chúng tôi vẫn phải là thắng. Các cầu thủ ở đây đủ khả năng chơi bóng ở bất cứ đâu".

Dù chỉ xếp thứ năm tại giải quốc nội mùa trước, Al Ahli bù lại bằng chức vô địch AFC Champions League, sau khi đánh bại Kawasaki Frontale trước gần 60.000 khán giả trên sân King Abdullah Sports City. Toney cũng mở màn mùa giải mới với năm bàn qua bốn trận, trong đó có hat-trick tại Kings Cup.

Toney cũng tiết lộ nhiều cầu thủ châu Âu đang tò mò về cuộc sống và sự nghiệp tại Arab Saudi. "Một số người hỏi tôi về trải nghiệm ở đây. Tôi luôn trả lời nếu thấy phù hợp, họ hãy thử sức. Đây là giải đấu chất lượng và cơ hội là có thật. Tôi đến đây vì cảm thấy hạnh phúc. Người khác có thể bàn tán, nhưng điều đó không làm tôi bận tâm".

Trước khi sang Al Ahli, Toney chơi ba mùa giải ở Ngoại hạng Anh cho Brentford, ghi 36 bàn trong 83 trận, nhận 68.000 USD mỗi tuần, trước thuế. Tại Arab Saudi, lương của anh tăng lên tối đa 680.000 USD mỗi tuần, nhiều hơn gấp 10 lần mức lương cũ. Đó là chưa kể Toney được miễn thuế thu nhập.

Theo chỉ số sức mạnh Opta dành cho các CLB thế giới, Al Ahli chỉ đang đứng thứ 143. Bốn CLB mạnh nhất Ngoại hạng Anh là Liverpool (thứ nhất), Arsenal (2), Man City (4) và Chelsea (6). Đội đứng thấp nhất tại giải này là Sunderland (71), vẫn xếp cao hơn nhiều so với Al Ahli.

Hoàng An (theo Guardian)