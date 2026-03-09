Clarion mua trung tâm logistics 41.000 m2 tại Đức

ĐứcClarion Partners Europe thâu tóm cơ sở logistics tại Dürrholz, bang Rheinland-Pfalz, đang cho nhà phân phối lốp xe Best4Tires thuê dài hạn.

Clarion Partners Europe cho biết đã mua lại một cơ sở logistics rộng 41.000 m2 tại thị trấn Dürrholz, miền Tây nước Đức, thay mặt một quỹ đầu tư đồng quản lý (co-mingled fund) của hãng.

Tài sản được hoàn thiện theo nhiều giai đoạn từ năm 2006 đến 2019, hiện do nhà phân phối lốp xe B2B châu Âu Best4Tires thuê toàn bộ theo hợp đồng dài hạn. Cơ sở này đóng vai trò là trung tâm lưu trữ và phân phối chính của Best4Tires tại Đức.

Tòa nhà được trang bị hệ thống chiếu sáng led toàn bộ và đạt chứng nhận công trình xanh BREEAM mức "Very Good" (rất tốt). Bất động sản nằm trong khu vực thị trường Koblenz, gần đường cao tốc A3 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối hai vùng kinh tế lớn của châu Âu là Rhein-Ruhr và Rhine-Main.

Toàn cảnh trung tâm logistics rộng 41.000 m² tại Dürrholz, bang Rheinland-Pfalz (Đức), hiện là kho lưu trữ và phân phối chính của Best4Tires tại thị trường Đức. Ảnh: Clarion Partners Europe

Trong 36 tháng qua, Clarion Partners Europe đã rót hơn 890 triệu Euro (khoảng 777 triệu Bảng Anh) vào thị trường logistics Đức thông qua các quỹ đồng quản lý.

Ông Thorben Schaefer, Giám đốc điều hành của Clarion Partners Europe, cho biết doanh nghiệp đặt niềm tin lớn vào chiến lược đầu tư dài hạn, mang lại dòng tiền gắn với lạm phát và có tính phòng thủ cao. Theo ông, bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều bất định sẽ tiếp tục mở ra cơ hội thâu tóm tài sản ở nhiều lĩnh vực.

Clarion Partners Europe là công ty quản lý đầu tư bất động sản hoạt động tại thị trường châu Âu, tập trung vào các phân khúc logistics, công nghiệp, văn phòng và nhà ở. Doanh nghiệp quản lý danh mục tài sản quy mô lớn thay mặt các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu thông qua các quỹ đầu tư đa dạng. Chiến lược của công ty ưu tiên tài sản tạo dòng tiền ổn định, dài hạn và có khả năng chống chịu trước biến động kinh tế. Clarion Partners Europe là đơn vị thành viên của Clarion Partners - nền tảng đầu tư bất động sản có trụ sở tại Mỹ với mạng lưới hoạt động quốc tế.

Hải My (Theo Logistics Manager)