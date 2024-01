City, Vios, và Accent đua nhau giảm giá trước Tết Nguyên Đán

Bộ 3 xe dẫn đầu phân khúc B đang được các đại lý khuyến mãi 50-100% lệ phí trước bạ trước Tết Nguyên Đán.

Tháng đầu 2024, các mẫu xe thuộc nhóm đầu phân khúc cỡ B, bao gồm Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City được một số đại lý đưa ra mức giảm giá tiền mặt hàng chục triệu đồng. City có mức giảm cao nhất.

Một mẫu Honda City tại đại lý chính hãng ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Cụ thể, City được các đại lý giảm giá 100% lệ phí trước bạ cho bản G, L, tương đương 50-60 triệu đồng. Trong khi phiên bản cao cấp nhất RS giảm ít hơn, 35-40 triệu đồng tùy vào chương trình của các đại lý. Mức ưu đãi này giúp giá bán của City giảm xuống mức 500-570 triệu đồng.

Mức khuyến mãi của Vios và Accent đều là 50% lệ phí trước bạ. Ở Vios, mức giảm thấp nhất là 24 triệu đồng cho phiên bản E số sàn, 26,5 triệu đồng phiên bản E-CTV, cao nhất là 30 triệu đồng cho bản G. Sau ưu đãi, giá của Vios rơi vào khoảng 455-562 triệu đồng.

Tương tự, Accent được một số đại lý đưa ra mức khuyến mãi tiền mặt 25-30 triệu đồng tặng thêm gói phụ kiện hoặc bảo hiểm thân vỏ. Giá của Accent sau giảm còn khoảng 400-515 triệu đồng.

Sau khuyến mãi trong tháng 1, Accent là mẫu xe có giá dễ tiếp cận so với hai đối thủ Nhật. City khuyến mãi nhiều nhất, nhưng giá vẫn cao hơn so với Vios và Accent. Bù lại, City là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có gói an toàn ADAS - các công nghệ sử dụng kết hợp camera, radar cho các công nghệ hỗ trợ lái.

Tính doanh số cộng dồn 11 tháng trong 2023, Accent là mẫu xe giữ vị trí bán chạy nhất phân khúc cỡ B (14.700 xe), Vios xếp hạng hai (10.499 xe), City xếp thứ 3 (8.391 xe).

Sang 2024, người dùng không còn được ưu đãi lệ phí trước bạ theo Nghị định 41 (tháng 7-12/2023) cho xe lắp ráp trong nước, các hãng đang tích cực đẩy mạnh các chương trình bán hàng nhằm kích cầu cho dịp Tết 2024.

Phạm Hải