City Auto nhận giải 'Đại lý xuất sắc toàn quốc 2020'

Năm 2020, khi kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Công ty cổ phần City Auto (CTF) cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cùng cán bộ - công nhân viên vẫn quyết tâm thực hiện nhiều chiến lược kinh doanh bán hàng, dịch vụ, nỗ lực sáng tạo và phấn đấu. Công ty cũng đồng hành với Ford Việt Nam xoay chuyển những khó khăn, thách thức thành cơ hội và tiếp tục tiến về phía trước, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Vì vậy, ngoài giải thưởng "Đại lý xuất sắc toàn quốc 2020", CTF còn nhận các giải thưởng: Đại lý đạt doanh số bán hàng cao nhất toàn quốc, đại lý đạt doanh số dịch vụ cao nhất toàn quốc, đại lý đạt chuẩn FGE chương trình trải nghiệm khách hàng toàn quốc, đại lý đạt chuẩn CVP chỉ số hài lòng khách hàng toàn quốc, đại lý Ford 20 năm hoạt động bán hàng và Dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam 2000 - 2020. Công ty cũng nằm trong "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam" năm 2020.

Ngoài giải thưởng "Đại lý xuất sắc toàn quốc 2020", CTF còn nhận nhiều giải thưởng ấn tượng khác.

Đại diện của công ty cho biết, 2020 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 20 năm thành lập cũng là 20 năm CTF đồng hành cùng Ford Việt Nam, vì vậy, giá trị giải thưởng càng được nhân đôi. Tất cả giải thưởng được Ford Việt Nam đánh giá và ghi nhận không những có giá trị tinh thần, động lực mà còn thể hiện cả một hành trình mà City Ford đã trải qua "Gắn kết thành công - Đồng hành phát triển".

"Những thành tích và thành tựu này sẽ là nền tảng, tiền đề để toàn thể thành viên hệ thống CTF tiếp tục chinh phục và gặt hái nhiều mục tiêu khác trong những năm tiếp theo, đúng như thông điệp 'I'm ready - Be Stronger - Go Further' đã thể hiện", đại diện City Ford chia sẻ.

Đại diện City Ford nhận giải thưởng của Ford Việt Nam.

Với những thành tích đạt được trong năm 2020 vừa qua, Công ty cổ phần City Auto đặt mục tiêu, kế hoạch số lượng xe bán, lượt xe sửa chữa và doanh thu năm nay gồm: Số lượng xe bán hơn 10 triệu xe; lượt xe sửa chữa hơn 100.000 xe; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 8.000 tỷ; lợi nhuận trước thuế hơn 100 tỷ.

(Nguồn và ảnh: Công ty cổ phần City Auto)